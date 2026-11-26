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Dok gledaoci RTL-a sa pažnjom prate rijaliti program „Asia Express“, u kojem je jedna od učesnica Borna Kotromanić, bivša supruga i majka trojice sinova Luke Rajića, nekadašnji hrvatski kralj mlečne industrije ponovo je oglasio prodaju svog raskošnog dvorca u Švajcarskoj.

Za razliku od bivše supruge, čiji je život nakon razvoda i povratka u Hrvatsku izložen očima javnosti, što i sama podstiče objavama na društvenim mrežama, Luka Rajić povukao se iz javnosti nakon preseljenja u dvorac u Satignyju kraj Ženeve.

Istorijsko zdanje, koje je 2007. godine platio u gotovini 17,7 miliona švajcarskih franaka, odnosno oko 19 miliona evra prema približnom kursu, već tri godine povremeno oglašava preko elitnih agencija specijalizovanih za prodaju luksuznih nekretnina, piše hrvatski portal Imperijal.

1/6 Vidi galeriju Borna Kotromanić Foto: Facebook

Dvorac star više od tri veka

Prva informacija o tome da je nekadašnji hrvatski tajkun kupio impozantnu istorijsku palatu u Satignyju objavljena je 2011. godine u knjizi „KONDO KONDO“ autorke Irene Divković Milanović, današnje glavne urednice portala Imperijal. U knjizi su objavljene i fotografije skupocene nekretnine.

Reč je o dvorcu Château de Choully, koji je 1721. godine sagradio Charles Lullin de Châteauvieux, pripadnik ugledne ženevske patricijske porodice.

Zdanje je sačuvalo autentičan izgled aristokratske arhitekture 18. veka, a posebno se izdvaja pet međusobno povezanih salona za prijem gostiju, ukrašenih raskošnim detaljima od drveta, čija se izrada pripisuje poznatom dekorateru Jeanu Jaquetu.

Glavni salon, okrenut prema jugu, pruža spektakularan pogled na Mont Saleve, dok se iz istorijskih vrtova pruža pogled sve do Mont Blanca.

U dvorcu je, prema ranijim pisanjima Imperijala, boravio i francuski kralj Luj XVI, dok jedan od salona nosi ime carice Žozefine, Napoleonove supruge, koja je 1812. godine prisustvovala prijemu organizovanom u njenu čast.

1/26 Vidi galeriju Luka Rajić dvorac Foto: Printscreen/Youtube/ Mauritius Sotheby's International Realty

Renovirao ga više od 12 godina, nije žalio novac

Rajić je nakon kupovine započeo temeljno renoviranje dvorca, koje je trajalo više od 12 godina. Prilikom obnove vodilo se računa o očuvanju originalnih detalja, ali je unutrašnjost prilagođena i savremenom načinu života.

Dvorac ima 25 prostorija, među kojima je osam spavaćih soba, a ukupna korisna površina iznosi oko 1.500 kvadratnih metara. Prostire se na imanju površine oko dva i po hektara.

Tokom restauracije obnovljeno je čak 13 istorijskih kamina, kao i originalne drvene obloge i parketi, dok unutrašnjost krase umetnička dela, među kojima se nalaze i platna sa erotskim motivima.

Posebna pažnja posvećena je salonima za prijem gostiju, koji su uređeni do najsitnijih detalja, bez štednje na materijalima i troškovima restauracije.

U dvorcu se danas nalaze lift, profesionalni bioskop sa devet mesta, sauna, teretana, kao i raskošan vinski podrum sa posebnom prostorijom za degustaciju vina.

Ima heliodrom, bazen, teniski teren i kuću za poslugu

Ništa manje impresivno nije ni imanje koje okružuje dvorac. Besprekorno uređene vrtove krase brojne skulpture, osvetljeno drveće, centralna fontana, ružičnjak i staze za šetnju, sa kojih se pruža pogled na Saleve i Ženevu.

Na posedu se nalaze veliki bazen sa pratećom kućicom, teniski teren, voćnjaci, brojne terase, a u ranijim oglasima pominjao se i vinograd. Budućem vlasniku na raspolaganju je i dozvola za sletanje i poletanje helikoptera.

Imanje je potpuno ograđeno i zaštićeno od pogleda, a o bezbednosti brinu čuvar, nadzorne kamere, video-interfon i sigurnosna ulazna vrata. Na posedu se nalazi i zasebna kuća namenjena osoblju.

Međunarodni aerodrom udaljen je svega 15 minuta vožnje, dok se do centra Ženeve automobilom stiže za oko pola sata.

Pod zaštitom države gotovo jedan vek

Château de Choully od 1930. godine nalazi se pod zaštitom Odeljenja za spomenike i lokalitete Ženevskog kantona, što mu, osim materijalne, daje i izuzetnu istorijsku i kulturnu vrednost.

Nekadašnji hrvatski tajkun pokušavao je i ranije da proda ovu nekretninu, ali se dvorac ponovo našao u ponudi renomiranih svetskih agencija za promet luksuznih nekretnina.

Zanimljivo je da prodajna cena nije javno istaknuta, već je dostupna isključivo na upit potencijalnih kupaca.

I sin krenuo očevim stopama, kupio vilu od milion evra

Ljubav prema luksuznim nekretninama, po svemu sudeći, nasledio je i sin Luke Rajića i Borne Kotromanić.

Kako je Imperijal objavio u septembru 2024. godine, Luka Rajić junior kupio je od šeika vilu na atraktivnoj lokaciji u Zagrebu, vrednu gotovo milion evra.