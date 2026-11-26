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Olivera Ćirković deo svog života provela je iza rešetaka u grčkom zatvoru, a u razgovoru se prisetila se kako se slavio Božić u zatvoru.

Bivša članica čuvenog Pink Pantera otkrila je kako su izgedali praznici iza rešetaka.

"To je poseban ritual"

– Zatvorenice obeležavaju praznike, naročito Božić. Grci su veliki vernici. Oni su pravoslavci, ali obeležavaju Božić po julijanskom kalendaru. Čak i u zatvoru se maksimalno trude da ispoštuju tradiciju. To je jedan poseban ritual. Prisustvovala sam mu i ja, ali nisam preterano učestvovala u proslavi Božića, tih dana bih se osećala grozno i bežala od ljudi – rekla je Olivera.

Foto: Kurir Televizija

Olivera je ispričala da je pre nekoliko godina krštena, a od tada je promenila i svoj odnos prema veri i Bogu.

– Krštena sam pre nekoliko godina u Veliko Remeti i mnogo sam promenila svoj život, ali i stav prema veri. Duhovno sam uzrasla da bih mogla da shvatim šta je Bog i šta je vera. Veoma sam ponosna na sebe. Ušla sam u mirnu fazu, a u mojim godinama sreća je samo biti miran i to me raduje – priznala je nedavno bivša zatvorenica za Grand.

"Kod nas je sve kao dinastija"

Olivera Ćirković bivša članica kriminalne grupe "Pink panter" progovorila je o muško-ženskim odnosima i svojim partnerima.

Bez zadrške je priznala u kakvom odnosu je bila sa ženom svog bivšeg supruga i priznala da ne postoji doza sujete.

1/6 Vidi galeriju Olivera Ćirković Foto: Nebojša Babić, Kurir

- Ja sam nekako lako prihvatala njegove veze, možda zato što je moj bivši nastavio da se ženi. Čak sam i pohvalila neke izbore, on je to znao, a kada nisu bili dobri prećutala sam. Nemam problem da kažem da je super žena, mada sada je i ona bivša, kod nas je sve kao dinastija. Zato što je borac, zato što je vredna, odmah sam je zgotivila - govorila je Olivera u emisiji kod Goce Tržan na televiziji K1.