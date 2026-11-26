"OSEĆALA SAM SE GROZNO I BEŽALA OD LJUDI" Bivša mafijašica otkrila kako su izgledali praznici iza rešetaka: To je bio poseban ritual...
- Olivera Ćirković se prisetila kako su praznici izgledali u grčkom zatvoru, uz poseban ritual i poštovanje tradicije.
- Rekla je da se tih dana osećala grozno i da je bežala od ljudi, pa nije mnogo učestvovala u proslavi Božića.
- Otkrila je i da je pre nekoliko godina krštena, što je promenilo njen odnos prema veri i donelo joj mir.
Olivera Ćirković deo svog života provela je iza rešetaka u grčkom zatvoru, a u razgovoru se prisetila se kako se slavio Božić u zatvoru.
Bivša članica čuvenog Pink Pantera otkrila je kako su izgedali praznici iza rešetaka.
"To je poseban ritual"
– Zatvorenice obeležavaju praznike, naročito Božić. Grci su veliki vernici. Oni su pravoslavci, ali obeležavaju Božić po julijanskom kalendaru. Čak i u zatvoru se maksimalno trude da ispoštuju tradiciju. To je jedan poseban ritual. Prisustvovala sam mu i ja, ali nisam preterano učestvovala u proslavi Božića, tih dana bih se osećala grozno i bežala od ljudi – rekla je Olivera.
Olivera je ispričala da je pre nekoliko godina krštena, a od tada je promenila i svoj odnos prema veri i Bogu.
– Krštena sam pre nekoliko godina u Veliko Remeti i mnogo sam promenila svoj život, ali i stav prema veri. Duhovno sam uzrasla da bih mogla da shvatim šta je Bog i šta je vera. Veoma sam ponosna na sebe. Ušla sam u mirnu fazu, a u mojim godinama sreća je samo biti miran i to me raduje – priznala je nedavno bivša zatvorenica za Grand.
"Kod nas je sve kao dinastija"
Olivera Ćirković bivša članica kriminalne grupe "Pink panter" progovorila je o muško-ženskim odnosima i svojim partnerima.
Bez zadrške je priznala u kakvom odnosu je bila sa ženom svog bivšeg supruga i priznala da ne postoji doza sujete.
- Ja sam nekako lako prihvatala njegove veze, možda zato što je moj bivši nastavio da se ženi. Čak sam i pohvalila neke izbore, on je to znao, a kada nisu bili dobri prećutala sam. Nemam problem da kažem da je super žena, mada sada je i ona bivša, kod nas je sve kao dinastija. Zato što je borac, zato što je vredna, odmah sam je zgotivila - govorila je Olivera u emisiji kod Goce Tržan na televiziji K1.