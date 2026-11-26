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Poreklo Ljube Aličića nekoliko puta je bilo tema medija.

Pevač je gostovo kod Ognjena Amidžića u emisiji "Amidži šou" i još jednom demantovao navode da u sebi ima romske krvi.

"Ja nisam Rom, ja sam Srbin"

Ljuba je javno govorio o poreklu, ali i progovorio o zabuni njegovog čuvenog hita.

- Kako mogu da budem Rom? Ja znam samo srpski jezik da pričam, ja sam Srbin, ja nisam Rom - poručio je Ljuba Aličić.

Ljuba Aličić, Dejan Aličić Foto: Printscreen

Aličić je tim povodom govorio o pogrešnoj interpretaciji svoje pesme, koja je, kako tvrdi, takođe dovela do zabune.

- Ma kakva romska krv, nemam nimalo... Ja sam otpevao pesmu "Ciganin je, al' najlepši", a oni pevaju: "Ciganin sam, al' najlepši".

1/5 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Marko Karović

"Ne znam zašto se insistira na tome"

Njegov sin Dejan koji je gostovao sa njim u Amidžiju nadovezao se na ovu temu naglasivši da poreklo ne bi trebalo da bude u prvom planu:

- Ne znam zašto neko insistira na tome, nebitno je odakle si, šta si, bitno je da li si dobar čovek - istakao je Dejan Aličić.