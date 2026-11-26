"JA NISAM ROM, ZNAM SAMO SRPSKI JEZIK" Ljuba Aličić progovorio o svom poreklu: Ma kakva romska krv, nemam nimalo...
- Ljuba Aličić je u emisiji kod Ognjena Amidžića ponovo demantovao navode da ima romsko poreklo i poručio: 'Ja nisam Rom, ja sam Srbin'.
- Pevač tvrdi da je do zabune došlo zbog pogrešno interpretirane pesme 'Ciganin je, al' najlepši'.
- Njegov sin Dejan rekao je da poreklo nije važno, već to kakav je neko čovek.
Poreklo Ljube Aličića nekoliko puta je bilo tema medija.
Pevač je gostovo kod Ognjena Amidžića u emisiji "Amidži šou" i još jednom demantovao navode da u sebi ima romske krvi.
"Ja nisam Rom, ja sam Srbin"
Ljuba je javno govorio o poreklu, ali i progovorio o zabuni njegovog čuvenog hita.
- Kako mogu da budem Rom? Ja znam samo srpski jezik da pričam, ja sam Srbin, ja nisam Rom - poručio je Ljuba Aličić.
Aličić je tim povodom govorio o pogrešnoj interpretaciji svoje pesme, koja je, kako tvrdi, takođe dovela do zabune.
- Ma kakva romska krv, nemam nimalo... Ja sam otpevao pesmu "Ciganin je, al' najlepši", a oni pevaju: "Ciganin sam, al' najlepši".
"Ne znam zašto se insistira na tome"
Njegov sin Dejan koji je gostovao sa njim u Amidžiju nadovezao se na ovu temu naglasivši da poreklo ne bi trebalo da bude u prvom planu:
- Ne znam zašto neko insistira na tome, nebitno je odakle si, šta si, bitno je da li si dobar čovek - istakao je Dejan Aličić.