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Aleksandra se nedavno pohvalila luksuznom vilom koju su kupili 2020. godine, a sada su je uredili baš po njihovom ukusu.

Luksuz na sve strane

Kako se može videti, kuća ima nekoliko nivoa, a pored glavne zgrade, poseduju i nekoliko pomoćnih u kojima se nalaze teretana, spa-centar, garaže...

Vila sadrži i veliki bazen, košarkaški teren, ali i dečije igralište. Aleksandra je usnimila i "stan" na poslednjem spratu kuće koji je sa Pecom sredila za svoju porodicu.

1/11 Vidi galeriju Ovako izgleda vila Aleksandre Subotić i Pece Foto: printscreen YT

Ono što je svakako najlepše u celom prostoru koji je luksuzno uređen - jeste nestvarna panorama koja se pruža iz dnevne sobe, sa gotovo staklenog zida.

Palme, bazen, park za decu

Ona se pobrinula da u kući ima nekoliko velikih trpezarijskih stolova, a boravak krase posebno izrađene garniture. Veliko dvorište je ukrašeno palmama, a ulaz u vilu je sav u zelenilu.

U dvorištu bazen, košarkaški teren, park za decu...

1/4 Vidi galeriju Dvorište sa bazenom u vili Aleksandre Subotić Foto: printscreen YT

Razlika u godinama

Dosta se u medijima spekulisalo da između nje i njenog izabranika velika razlika u godinama, ali se ona nije obazirala na te komentare.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Subotić uživa u životu Foto: Printscrean, Printscreen, Instagram

Aleksandra je pre dve godine na Instagramu odgovarala na pitanja svojih pratilaca, a jedno je bilo: "koliko Peca ima godina, a koliko ti?"

- Ja imam 26 godina, a Peca 50 - odgovorila je Aleksandra tada, što znači da ona sada ima 28, a Peca 52 godine.

Prevario je sa najboljom drugaricom Kao bomba u medijima je odjeknula skandalozna vest da Aleksadru Subpotić suprug Predrag Peca Raspopović vara sa najboljom drugaricom Majom Marinković. Naime, njih dvoje su uhvaćeni u prisnom odnosu u bazenu. Romansa između Pece i Maje se vrlo brzo završila, a Aleksandra mu je oprostila "izlet".

kurir/blic