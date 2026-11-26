PARK ZA DECU, SPA CENTAR, BAZEN... Bivša zadrugarka se kupa u bogatstvu muža biznismena, a ovo je prava perverzija (FOTO)
- Aleksandra Subotić i Predrag Peca Raspopović uredili su luksuznu vilu kupljenu 2020. godine, sa više nivoa, pomoćnim objektima, teretanom i spa-centrom.
- U dvorištu su bazen, košarkaški teren i dečije igralište, a iz dnevne sobe se pruža panorama kroz gotovo stakleni zid.
Bivša zadrugarka Aleksandra Subotić uživa u ljubavi sa biznismenom Predragom Pecom Raspopovićem nakon što mu je oprostila to što ju je prevario sa njenom najboljom drugaricom Majom Marinković.
Aleksandra se nedavno pohvalila luksuznom vilom koju su kupili 2020. godine, a sada su je uredili baš po njihovom ukusu.
Luksuz na sve strane
Kako se može videti, kuća ima nekoliko nivoa, a pored glavne zgrade, poseduju i nekoliko pomoćnih u kojima se nalaze teretana, spa-centar, garaže...
Vila sadrži i veliki bazen, košarkaški teren, ali i dečije igralište. Aleksandra je usnimila i "stan" na poslednjem spratu kuće koji je sa Pecom sredila za svoju porodicu.
Ono što je svakako najlepše u celom prostoru koji je luksuzno uređen - jeste nestvarna panorama koja se pruža iz dnevne sobe, sa gotovo staklenog zida.
Palme, bazen, park za decu
Ona se pobrinula da u kući ima nekoliko velikih trpezarijskih stolova, a boravak krase posebno izrađene garniture. Veliko dvorište je ukrašeno palmama, a ulaz u vilu je sav u zelenilu.
U dvorištu bazen, košarkaški teren, park za decu...
Razlika u godinama
Dosta se u medijima spekulisalo da između nje i njenog izabranika velika razlika u godinama, ali se ona nije obazirala na te komentare.
Aleksandra je pre dve godine na Instagramu odgovarala na pitanja svojih pratilaca, a jedno je bilo: "koliko Peca ima godina, a koliko ti?"
- Ja imam 26 godina, a Peca 50 - odgovorila je Aleksandra tada, što znači da ona sada ima 28, a Peca 52 godine.
Kao bomba u medijima je odjeknula skandalozna vest da Aleksadru Subpotić suprug Predrag Peca Raspopović vara sa najboljom drugaricom Majom Marinković. Naime, njih dvoje su uhvaćeni u prisnom odnosu u bazenu. Romansa između Pece i Maje se vrlo brzo završila, a Aleksandra mu je oprostila "izlet".
kurir/blic