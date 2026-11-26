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Sita Ahmić na društvenim mrežama je udarila na porodicu Karić, Osmana i Kristinu i optužila ih za narušavanje odnosa sa njenom sestrom Aneli Ahmić.

Sita je istakla da su navodno Aneli nahuškali protiv nje, da zarađuju novac od njenog učešća u rijalitiju, ali i da poseduju njen telefon.

"Njihov međusobni odnos nije naša tema"

Tim povodom oglasili su se i Kristina koja je želela da ostane suzdržana i Osman koji je u svom stilu odgovorio Siti.

Bračni par se obratio i Anelinoj "podršci i grupi Lavice.

U obraćanju koje je podeljeno u grupi „Lavice“, Kristina je iznela svoj stav o sukobu sa Sitom, ali i naglasila da nesuglasice između dve sestre postoje mnogo duže od njihovog poznanstva sa porodicom Karić.

Njenu poruku prenosimo u celosti:

- Draga podrško, povodom napada Site Ahmić, za sada ću ostati suzdržana zbog Aneli, Grofice i porodice koju sam iskreno zavolela. Osman nije mogao da ostane nem na napade upućene nama, zato mu nemojte zameriti. Za sada je samo načeo temu. Nažalost, smatram da smo i mi postali jedni u nizu ljudi koje Sita napada, a koji su bili uz nju kada joj je bilo najteže.

1/5 Vidi galeriju Živi rijaliti životom Foto: Petar Aleksić, Kurir

- Sita i Aneli su se posvađale zbog stvari koje nemaju nikakve veze sa nama. Njihove nesuglasice i pomirenja postojali su mnogo pre nego što su nas upoznale. One su sestre i iskreno želim da se pomire. Njihov međusobni odnos nije naša tema. Ukoliko Osman i ja odlučimo da se oglasimo, želim da znate da ništa neće biti usmereno protiv Aneli, koju iskreno volimo i smatramo prijateljem. Hvala vam na razumevanju.

"Prozivanje mene i moje porodice shvatiću kao napad"

Osman Karić je u svom stilu javno objasnio svoj stav o novonastaloj situaciji.

1/13 Vidi galeriju Osman Karić Foto: Pirntscreen/Instagram, Kurir, Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Printscreen/Instagram

- Samo da obavestim Aneline Lavice i sve koji je podržavaju. Aneli ću slati pakete do Nove godine, kao po dogovoru. Kasnije poklone, hranu i njenu garderobu, koju perem jednom mesečno, šaljite preko nekog drugog. Na kraju krajeva, ima „brižnu i ugroženu“ sestru sa kojom trenutno nije u dobrim odnosima, koja misli i da mi zarađujemo od Anelinog učešća u rijalitiju, pa time uzimamo njen deo kolača, što, naravno, nije istina... Pošaljite preko nje. Svako prozivanje mene i moje porodice shvatiću kao napad na koji ću svim sredstvima uzvratiti, a dao Bog, imam ih sijaset. Hvala na razumevanju! - poručio je Osman.

Pecnuo ju je pomenuvši i Erminu Pašović, a potom Siti poručio:"To što si ti zla, nisi ti kriva, već majka priroda!"

"Zašto se plašiš, ako nema ničeg što bi te ugrozilo?"

1/5 Vidi galeriju Sita Ahmić Foto: Instagram

"Tvoja sudbina je u mojim rukama"

Na kraju je Osman objavio i fotografiju na kojoj drži telefon, uz poruku koja je očigledno upućena Siti. Nije krio da smatra da u svom telefonu poseduje informacije i prepisku koje bi mogle dodatno da zakomplikuju čitavu situaciju.

- Napolju se menja klima, pa u ovom telefonu svašta ima. Svako slovo, svaka reč u rukama mojim, tvoja sudbina je vrela kao peć. Ne diram te, ne diraj me.

kurir/pink.rs