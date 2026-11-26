Pevač Saša Lazarević Kudra predstavio je novu pesmu „Obećanje”, a posebnu simboliku ovom muzičkom projektu daje činjenica da je numera objavljena upravo na njegov rođendan. Kudra nije krio zadovoljstvo što je uspeo da premijeru pesme tempira za datum koji mu, osim privatnog, sada ima i posebno muzičko značenje.

„Presrećan sam što je pesma ‘Obećanje’ izašla baš na moj rođendan. To mi je bila želja i baš sam ciljao taj datum, jer sam želeo da sebi, ali i publici, poklonim nešto posebno. Iskreno, ova pesma mi je legla na prvo slušanje. Odmah sam osetio da je to nešto što želim da snimim i da iza čega stojim svim srcem. Mnogo očekujem od ‘Obećanja’ i zaista sam presrećan što imam ovakvu pesmu. Verujem u nju i nadam se da će publika prepoznati emociju koju smo uložili”, rekao je Saša Lazarević Kudra.