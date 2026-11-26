OVO JE PESMA U KOJU ZAISTA VERUJEM!” Saša Lazarević Kudra za rođendan objavio „Obećanje”, a sinoć je premijerno zapevao!
Pevač Saša Lazarević Kudra predstavio je novu pesmu „Obećanje”, a posebnu simboliku ovom muzičkom projektu daje činjenica da je numera objavljena upravo na njegov rođendan. Kudra nije krio zadovoljstvo što je uspeo da premijeru pesme tempira za datum koji mu, osim privatnog, sada ima i posebno muzičko značenje.
Sinoć je novu pesmu prvi put uživo otpevao pred publikom u restoranu Sport, gde je naišao na lepe reakcije gostiju, a za Kudru je ovo izdanje mnogo više od još jedne pesme u nizu.
„Presrećan sam što je pesma ‘Obećanje’ izašla baš na moj rođendan. To mi je bila želja i baš sam ciljao taj datum, jer sam želeo da sebi, ali i publici, poklonim nešto posebno. Iskreno, ova pesma mi je legla na prvo slušanje. Odmah sam osetio da je to nešto što želim da snimim i da iza čega stojim svim srcem. Mnogo očekujem od ‘Obećanja’ i zaista sam presrećan što imam ovakvu pesmu. Verujem u nju i nadam se da će publika prepoznati emociju koju smo uložili”, rekao je Saša Lazarević Kudra.
Kudra je pevač čije nastupe publika redovno može da prati u poznatim beogradskim restoranima. Sredom i subotom nastupa u restoranu Sport, dok ga petkom i nedeljom ljubitelji dobre muzike mogu slušati u restoranu Dva Jelena, gde svojim repertoarom i energijom pravi atmosferu po kojoj je prepoznatljiv.
Nova pesma „Obećanje” sada je dostupna publici, a Kudra se nada da će upravo ova numera postati jedna od pesama koje će se dugo pevati i pamtitii.
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