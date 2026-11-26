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Više od osam meseci prošlo je od tragedije u kojoj je život izgubio Dragan Lazić, rođeni brat pevača Darka Lazića, a njegova supruga Ivana sada se prvi put oglasila na društvenim mrežama.

Ivana, koja je nedavno otvorila profil na Instagramu, objavila je porodičnu fotografiju uz koju je napisala potresne reči posvećene pokojnom suprugu, sa kojim ima dve ćerke.

1/6 Vidi galeriju Dragan Lazić Foto: Vladimir Sporcic/news1, Vladimir Šporčić, Drustvene Mreže, Kurir, Društvene Mreže

– Iako nisi sa nama, zauvek ćemo biti zajedno. Jer postoje ljubavi koje ni vreme, ni daljina, ni život ne mogu da razdvoje. Ti si naš zauvek – napisala je Ivana.

Ovom objavom udovica Dragana Lazića pokazala je koliko joj nedostaje suprug, čija je iznenadna smrt 11. marta ove godine zauvek promenila život njihove porodice.

Preminuo na putu do bolnice

Podsetimo, Dragan Lazić nastradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Šabac–Valjevo, kada je došlo do sudara motocikla kojim je upravljao i putničkog automobila.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na mesto nesreće, a Dragan je, prema tadašnjim informacijama, još davao znake života. Međutim, usled težine zadobijenih povreda preminuo je tokom transporta do bolnice.