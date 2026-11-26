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Glumica Mirka Vasiljević u emisiji "Ami G šou" govorila je o svojoj karijeri, ali privatnom životu, pa se prisetila svojih početaka. Otkrila je da je još kao devojčica zaigrala u jednom filmu i da je tada otkrila kako izgleda snimanje ljubavnih scena.

Mirka je priznala da joj taj zadatak nije izgledao nimalo lak.

Tokom razgovora u emisiji dobila je pitanje koji bi kolega za nju bio najveći frajer za snimanje intimnih scena, a njen odgovor odveo je priču u prošlost i otkrio anegdotu koju do sada nije često pominjala.

Za potrebe uloge koju je imala Mirka je morala da ima četiri momka, a posebno joj je u sećanju ostao trenutak kada je trebalo da snimi prvi poljubac sa Goranom Jevtićem.

- Kada sam snimala sa 13 godina "Mi nismo anđeli 2", imala sam četiri momka u tom filmu. Po scenariju ne znam ko je bio prvi za ljubljenje, ali je bio Goran Jeftić. Ja celu noć nisam spavala, kako to sada da glumim, kako se to snima, šta da kažem?! - počela je Mirka.

Glumica nije krila da joj je čitava situacija u početku bila veoma neprijatna, posebno jer je tada imala svega 13 godina i nije znala šta je čeka pred kamerama. Toliko je bila uznemirena da je noć uoči snimanja provela razmišljajući o tome kako će izgledati scena.

1/5 Vidi galeriju Glumica Mirka Vasiljević gostovala je u večerašnjem izdanju emisije „Amidži šou“, kod voditelja Ognjena Amidžića, gde je govorila o aktuelnim poslovnim angažmanima Foto: Pink

Ipak, Goran Jeftić je primetio njenu nesigurnost i odlučio da joj objasni da je sve deo glumačkog posla. Mirka je tako uspela da prevaziđe početnu tremu i shvati kako se ovakve scene snimaju u profesionalnom okruženju.