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Aleksandra Tadić Cipka danas bi sa suprugom Nebojšom proslavila 15 godina ljubavi. Umesto zajedničkog obeležavanja datuma koji je imao poseban značaj u njihovim životima, pevačica je godišnjicu dočekala uz uspomene na pokojnog muža, čija ju je iznenadna smrt zavila u crno.

Na svom Instagram profilu Aleksandra je objavila fotografije nastale tokom njihove dugogodišnje ljubavi. Sa pratiocima je podelila uspomene sa zajedničkih putovanja, letovanja i zimovanja, ali i neke od najstarijih fotografija koje čuva u porodičnom albumu.

Njihova ljubavna priča počela je 26. novembra 2011. godine, a pevačica ni nakon suprugove smrti nije prestala da obeležava taj datum.

– A danas... Danas je naša godišnjica. 15 godina ljubavi... Uz neke od naših najstarijih fotografija. Uspomene, ne snovi. Hvala Bogu na tome! Zauvek, najviše na svetu! Znam da znaš, znaš da znam – napisala je Aleksandra.

1/15 Vidi galeriju Aleksandra Tadić Cipka Foto: Printscreen/Instagram

Pokojnom suprugu posvetila pesmu

Pevačica je ljubav prema Nebojši pretočila i u muziku, posvetivši mu pesmu čije je stihove podelila povodom godišnjice.

– Jer za mene ništa nije gotovo, srešćemo se gore ponovo – navela je Cipka.

Aleksandra je i ranije javno govorila o gubitku supruga i njihovom zajedničkom životu.