DANAS BI SA MUŽEM SLAVILA 15 GODINA LJUBAVI Pevačica iznenada ostala udovica, sada otvorila porodični album i objavila potresne reči
Aleksandra Tadić Cipka danas bi sa suprugom Nebojšom proslavila 15 godina ljubavi. Umesto zajedničkog obeležavanja datuma koji je imao poseban značaj u njihovim životima, pevačica je godišnjicu dočekala uz uspomene na pokojnog muža, čija ju je iznenadna smrt zavila u crno.
Na svom Instagram profilu Aleksandra je objavila fotografije nastale tokom njihove dugogodišnje ljubavi. Sa pratiocima je podelila uspomene sa zajedničkih putovanja, letovanja i zimovanja, ali i neke od najstarijih fotografija koje čuva u porodičnom albumu.
Njihova ljubavna priča počela je 26. novembra 2011. godine, a pevačica ni nakon suprugove smrti nije prestala da obeležava taj datum.
– A danas... Danas je naša godišnjica. 15 godina ljubavi... Uz neke od naših najstarijih fotografija. Uspomene, ne snovi. Hvala Bogu na tome! Zauvek, najviše na svetu! Znam da znaš, znaš da znam – napisala je Aleksandra.
Pokojnom suprugu posvetila pesmu
Pevačica je ljubav prema Nebojši pretočila i u muziku, posvetivši mu pesmu čije je stihove podelila povodom godišnjice.
– Jer za mene ništa nije gotovo, srešćemo se gore ponovo – navela je Cipka.
Aleksandra je i ranije javno govorila o gubitku supruga i njihovom zajedničkom životu.
– Prava ljubav nema srećan kraj, jer pravoj ljubavi nema kraja.