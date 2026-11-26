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Jelena Karleuša, kojoj je nedavno ponovo ugašen nalog na Instagramu, nastavila je da se oglašava na društvenoj mreži Iks, gde je ovog puta komentarisala ponašanje glumca i narodnog poslanika Bojana Dimitrijevića, publici poznatog po ulozi Pikca u kultnoj seriji „Vratiće se rode“.

Pevačica je, osim što je pružila podršku uhapšenom Draganu J. Vučićeviću, kritikovala glumca, koji je na konstitutivnoj sednici Skupštine privukao pažnju javnosti kada je pokazao da je sa sobom poneo bojanku.

Karleuša se osvrnula na taj njegov potez, ali i na izjavu da mu je u Skupštini dosadno.

– Onaj Pikac „Gde lako matori“ koji je prvo donosio bojanku u Skupštinu, a sada se žali da mu je tamo veoma dosadno, može na primer da učini uslugu ovom narodu, ne uzima više poslaničku platu i svoje mesto ustupi nekome kome je stalo do Srbije. Na primer – napisala je pevačica.

Puklo prijateljstvo sa Bokijem 13

Podsetimo, Karleuša je prethodnih dana bila u centru medijske pažnje zbog narušenih odnosa sa nekadašnjim bliskim prijateljima i saradnicima.

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, na koncertu Mire Škorić govorio je za Kurir o tome da ga je pevačica blokirala na društvenim mrežama. Tom prilikom nije krio iznenađenje, tvrdeći da ne zna zbog čega je Jelena odlučila da prekine komunikaciju sa njim.

U međuvremenu je Boki 13 održao lajv u kojem je govorio o odnosu sa pevačicom, a u razgovor se uključio i njen dugogodišnji saradnik Zoran Birtašević, sa kojim je Karleuša prekinula poslovnu saradnju i prijateljstvo.

1/6 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

Karleuša odgovorila bivšim prijateljima

Pevačica je na snimanju „Pinkovih zvezda“ komentarisala njihovo zajedničko uključenje, ističući da su ljudi koji danas javno govore o njoj godinama bili deo njenog najbližeg okruženja i uživali u brojnim privilegijama.

– Volim što ujedinjujem sve ljude koji više nisu u mom životu – poručila je tada Karleuša.

Ipak, uprkos javnim prozivkama i prekidu dugogodišnje saradnje, Jelena je otkrila da je i dalje u kontaktu sa Birtaševićem zbog određenih poslovnih obaveza. Izrazila je i nadu da njihovo višegodišnje prijateljstvo neće biti dodatno narušeno javnim istupima na društvenim mrežama.