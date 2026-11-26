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Publika u prestonici imaće priliku da u prestižnoj dvorani uživo čuje njene najveće hitove, a naša popularna pevačica Bogićević je u susret ovom muzičkom događaju iskreno govorila o odluci da pred beogradsku publiku stane i pre nego što objavi nove pesme.

Iako je prvobitno planirala da veliki solistički nastup sačeka izlazak novog albuma, jedan razgovor promenio je njene planove i ubrzao odluku da se ove zime pokloni publici u Sava centru.

- Više gravitiram ka samoj muzici, pre svega sam muzičar, pa tek onda pevačica i javna ličnost. Zbog toga sam smatrala da sve treba da ide nekim svojim redom - da prvo snimim novi album, pa tek onda da napravim veliki koncert, što je bilo u planu tek za sledeću godinu. Ipak, odlučili smo da to bude ove godine, jer mi je Marko rekao: 'Tijana, ako ne dođu zbog pesme Hajde, onda stvarno ništa.' Odvažili smo se i uradili to sada.

Tijana ističe da njena karijera nikada nije počivala na trenutnim trendovima, već na dugogodišnjem poverenju koje je gradila sa slušaocima kroz autorski rad.

Tijana Bogićević Foto: Kurir/Milica Stanojević

- Otkako sam snimila prvi album, najvažnije mi je bilo ko će te pesme da sluša. Publiku koja voli kako pevam sam već imala, ali sada me prate i kroz moje autorske pesme. Čak i ovde među novinarima ima onih koji su uz mene godinama, a meni je ta verna publika najbitnija. Ne bih želela da ispadne da me je neko nagovarao na ovaj koncert - naravno da želim velike nastupe, ali kod mene sve mora da ima smisla.

Bez obzira na to što u poslednje vreme nije bila medijski eksponirana niti je publiku obradovala novim singlovima, reakcija ljudi na najavu koncerta prijatno ju je iznenadila.

- Iskreno, nisam očekivala ovako dobro i veliko interesovanje, pogotovo jer nisam izbacila nove pesme niti sam u centru medijske pažnje, ali verna publika je ono što se na kraju računa i očigledno je da ima mnogo ljudi koji vole kvalitetnu muziku - poručila je Bogićević.

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