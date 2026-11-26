"TERZIĆU, GLEDAĆEŠ ME NA SUDU" Nakon prisnog odnosa Terze i Laure oglasila se Sofija Janićijević: Ja sam uvek za ljubav...
- Sofija Janićijević komentarisala je sve prisniji odnos Terze i Laure Prgomet i poručila da je uvek za ljubav, uz želju da budu srećni.
- Dodala je i da će Terza, ako se ta ljubav obistini, morati da je vidi na sudu zbog reči koje joj ne prijaju.
Bivša učesnica rijaliti-programa „Elita“, Sofija Janićijević, oglasila se za medije i prokomentarisala sve prisniji odnos njenog nekadašnjeg emotivnog partnera Borislava Terzića Terze i Laure Prgomet.
Oduševljena odnosom
Naime, Terza i Laura poslednjih dana sve više vremena provode zajedno, a njihovo zbližavanje privuklo je veliku pažnju kako cimera, tako i gledalaca koji pomno prate svaki njihov korak.
Njihov odnos komentariše se na sve strane, a Sofija je otkrila kako gleda na potencijalnu novu ljubav svog bivšeg.
- Toliko sam oduševljena njihovim odnosom da prosto ne mogu ni svoje obaveze da obavim koliko su me ubedili u ljubav. Ja sam uvek za ljubav i mnogo sreće im želim. I naravno, Terziću, kada se ta ljubav obistini, moraćeš da me vidiš na sudu zbog reči koje mi ne prijaju. A ja trenutno uživam, ali u realnoj ljubavi - poručila je Sofija za Pink.rs.
Terza se ograđuje od Sofije
Podsetimo, Terza se i sam u više navrata osvrtao na bivšu partnerku. Tokom jedne od Igara istine dobio je pitanje da li je Sofiji ljubomorisao zbog Marka Stefanovića, na šta je priznao:
- Sve što kaže Sofija je istina, eto. Eto, ja neću da komentarišem učesnike koji nisu ovde. Ljubomorisao sam, eto - rekao je tada Terza, ironično.
U razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, Terza je govorio i o njihovoj prethodnoj vezi, tvrdeći da je Sofiju iskreno zavoleo, ali i da ga je ono što se između njih dogodilo veoma povredilo.
- Ja je jurio?! Imaju poruke, ne znam ko je koga jurio, ko je kome ljubomorisao... Ali u toj vezi sam bio iskren, zavoleo sam je stvarno i one stvari što su mi se izdešavale, kada me je lagala i klela se, branio je životom, baš me je to razorilo - govorio je Terza.
kurir/pink.rs