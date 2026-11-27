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Ema Cepter,usvojena ćerka jednog od najbogatijih srpskih biznismena Filipa Ceptera, pre nekoliko meseci postala je uspešna biznismenka.

Kako saznajemo, naslednica poslovne imperije letos je započela proizvodnju skupocenih niche parfema, čija jedna bočica od 50 mililitara košta čak 180 evra.

Cepterova je svoj parfemski brend pokrenula u Francuskoj, gde su i proizvedeni, a poseban akcenat stavljen je na prirodne sastojke i luksuzan dizajn bočica.

Slavljenička večera

Foto: Printscreen

Ona je zasad osmislila dva parfema, od kojih je čep jednog ukrašen prirodnim ružičastim kvarcom, a drugog tigrovim okom. Zanimljivo je da svaka bočica ima autentičan prirodni kamen, pa ne postoje dve potpuno iste. Parfemi su zamišljeni kao spoj mirisa, nakita i ličnog rituala. Emin brend se za kratko vreme pozicionirao u luksuznom niche segmentu, a ne kao klasična komercijalna parfimerija.

Ovi parfemi se prodaju isključivo onlajn na Eminom zvaničnom sajtu i to po ceni od 180 evra za pakovanje od 50 ml, što trenutno spada među najskuplje na tržištu.

Inače, Ema se ovih dana pohvalila na svom Instagram nalogu i to fotografijama s proslave očevog rođendana. Ema i Filip su njegov divan dan obeležili u luksuznom ambijentu, a nizom fotki koje je objavila pokazala je koliko je bliska s čovekom koji ju je odgajio.

Foto: Printscreen

Naslednica poslovne imperije za ovu posebnu priliku odabrala je elegantno izdanje, dok se njen otac pojavio u tamnom odelu, beloj košulji i kravati. Slavljenička večera upriličena je u otmenom restoranu, a pred slavljenikom se našla i posebno dekorisana poslastica s rođendanskom čestitkom na francuskom jeziku.

Posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima Ema grli oca, drži ga za ruku i sa osmehom ga posmatra, dok joj on uzvraća pogled.

Ćerka milijardera uz zajedničke fotografije napisala je samo dve reči: "Dva Strelca."

1/8 Vidi galeriju Ema Cepter i Filip Cepter Foto: Printscreen/Instagram

Ema je pokazala i raskošan enterijer s mermernim podovima, masivnim stubovima, pozlaćenim detaljima i velelepnim lusterima, ispod kojih je pozirala sa ocem.

Za slavlje je odabrala dugu haljinu s motivima leptira u zlatnim, smeđim i narandžastim tonovima, a kosu je skupila u elegantnu punđu.

Modnu kombinaciju upotpunila je zlatnim nakitom, skupocenim prstenjem i crnom prošivenom torbicom modne kuće "šanel" sa zlatnim lancem od 4.000 evra.

Podsetimo, Filip Cepter, čije je pravo ime Milan Janković, i njegova supruga Madlena usvojili su Emu u decembru 2000. godine, čime je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana.

Koliko je njen dolazak promenio njihov život, Madlena je svojevremeno govorila u medijima, ističući da joj je majčinstvo donelo posebnu vrstu ispunjenja.

1/7 Vidi galeriju Ema Cepter diplomirala u Londonu Foto: Printscreen/Instagram

Ema je odrastala okružena umetnošću, putovala je širom sveta i školovala se u inostranstvu. Porodica Cepter poseduje i raskošnu vilu na beogradskom Dedinju, koja je dobila ime upravo po njihovoj mezimici.

Velika zahvalnost

Iako joj porodično bogatstvo omogućava život na visokoj nozi, Ema se posvetila obrazovanju i završila master studije psihologije u Londonu. Na njenom diplomiranju bio je i Filip, kome se naslednica tom prilikom javno zahvalila na podršci tokom školovanja, ali i u svim drugim životnim okolnostima.

- Hvala ti, tata, na tvojoj beskrajnoj podršci tokom obrazovanja, a i u životu - napisala je tada Ema.

Mlada naslednica svojevremeno je odgovarala i na pitanja pratilaca o poreklu, kad je priznala da ne zna ko su joj biološki roditelji. O Filipu i Madleni, međutim, neretko govori s velikom zahvalnošću, ističući koliko joj znači sigurnost koju su joj pružili tokom odrastanja.

Ema je nedavno boravila i u Beogradu, a naš paparaco uslikao ju je tom prilikom s dečkom tokom šetnje centrom grada.

Foto: Kurir, Printscreen/Instagram

Kurir.rs

Ema Cepter: