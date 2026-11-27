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Otkako je pre mesec dana napustila Centralni zatvor, gde je više od godinu dana provela u pritvoru zbog slučaja ucene nekadašnjeg fudbalera Vujadina Savića, Aleks Korać ne prestaje da intrigira javnost. Starleta je veoma aktivna na društvenim mrežama, gde gotovo svakodnevno objavljuje fotografije i snimke iz privatnog života, a jedan od poslednjih poteza posebno je privukao pažnju.

Prati se svaki korak

Naime, Aleks je objavila fotografiju na kojoj je pokazala novu frizuru, besprekornu šminku i doteran izgled, ali je mnogima za oko zapao detalj koji je, namerno ili ne, stavila u prvi plan - skupoceni sat poznatog brenda "Roleks". Iako bi se na prvi pogled moglo pomisliti da je reč o običnom pokazivanju luksuza, kako saznajemo, iza ove objave krije se i jedna zanimljiva priča koja ima veze upravo sa Savićem.

- Aleks ništa ne radi slučajno. Njoj materijalne stvari znače, ali više u smislu reklame i pokazivanja na društvenim mrežama. Sat koji nosi je muški model, a upravo takav želela je svojevremeno da kupi i Vujadinu, kako bi imali iste. Do toga, međutim, nije došlo jer je između njih izbio kurcšlus i njihov odnos se završio na način na koji se završio. Zato se sad mnogi pitaju da li je ovom fotografijom želela da mu pošalje i neku vrstu poruke - priča izvor za naš list.

Bilo je burno

1/5 Vidi galeriju Ponovo u žiži Foto: Printscreen, Zorana Jevtic/Kurir, Printscreen, Marina Lopicic/News1, Instagram, Marina Lopicic/News1



Posebno je zanimljivo i to što je, prema našim saznanjima, Vujadin bio među prvima koji su saznali da je Aleks napustila pritvor. Ipak, njen izlazak na slobodu očigledno je označio početak novog poglavlja, a starleta, kako tvrde naši izvori, ima velike planove za period koji dolazi.

Kako nezvanično saznajemo, Aleks od juče više nije pod elektronskim nadzorom, tj. ne nosi nanogicu, pa sad može slobodnije da se kreće, u skladu s merama koje su joj određene. Ona je odlučila da život promeni iz korena i da najpre dovede u red sve ono što je čekalo dok je bila u pritvoru.

Detalji

Prvi na listi su sređivanje stana i rešavanje obaveza koje ima u vezi sa automobilom, a nakon toga planira da se posveti sebi. Kako se priča, želi da poseti stručnjake za lepotu, dodatno se sredi i vrati u formu u kojoj je navikla da se predstavlja javnosti.

U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt sa starletom, ali ona nije odgovarala na naše poruke i pozive.