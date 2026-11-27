Slušaj vest

Sandra Rešić opet nije imala lepih reči o Jeleni Karleuši, koja joj je svojevremeno bila i mentorka u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

Ćerka pokojnog Nina Rešića već je imala negativne komentare na račun starije koleginice, koja joj svojevremeno nije ostala dužna na prozivke, a sada je nastavila u istom tonu.

Ovog puta Sandra je najpre komentarisala Jeleninu vezu sa 25 godina mlađim partnerom, pa je istakla da njih dvoje deluju kao tetka i nećak.

Daleko bilo

Foto: Boba NIkolić, Nemanja Nikolić

- Vidiš da je našla novog, mlađeg dečka - prokomentarisao je novinar Karleušu i Ševa.

- Ko, bre? - upitala je Sandra.

- Pa tvoja mentorka - usledio je odgovor.

- Daleko bilo da je ona moja mentorka, nemoj, molim te. Nemoj da me povezuješ s takvim ljudima, neka hvala - ko iz topa je odgovorila Rešićeva.

- Kakvi su ti kao par? - glasilo je konkretno pitanje.

- Tetka i nećak (smeh). Jeste, da... Posebno sam ljubomorna na nju. Ima mnogo boljih riba, karijera, puno boljih glasova, gde bih ja mogla da kažem: "Uf, što sam ljubomorna", ne ljubomorna, nego bih volela da imam tu karijeru, taj glas i te pesme. Ona je jedna od kojih to ne bi volela. Uzela bih joj garderobu, na primer, i tašne i cipele. To bih joj sve otela, bukvalno. Ali karijeru, ponašanje, bezobrazluk, način govora i način kako ona sve teatrališe - ne - objasnila je Sandra, pa dodala:

Foto: Privatna arhiva, Printscreen, Kurir

- Videla sam da je on onako malo bebast nekako. Ne volim ja te bebaste, lepuškaste. Ali ako je njoj dobro, meni je još bolje. A što se tiče njenog izgleda, svaka čast za njene godine. To iskreno kažem, pa mogu da je mrzim 100 puta. On izgleda kao da ima 18 godina, a ona liči na zrelu ženu - rekla je Rešićeva u intervjuu za Jutjub kanal "Ful skrin medija".

Karleuša nam nije odgovorila na poruku za komentar.

Podsetimo, Sandra je početkom godine javno komentarisala novogodišnji nastup Jelene Karleuše u rijalitiju "Elita 9", rekavši da joj je tu mesto i da ne voli njene pesme, zbog čega se JK kasnije oglasila.

- Karleuši jeste mesto u "Eliti". "Elita" je super, zašto joj ne bi bilo mesto tamo? U "Eliti" imaš besplatnu reklamu i ja bih na njenom mestu isto uradila. Na njen nastup nisam otišla jer mi se tu ništa ne sviđa, ne sviđa mi se kako peva. Sviđa mi se kako se oblači i vodi svoju karijeru, uzela bih joj ceo garderober, to stoji, ali prosto ne volim njene pesme, ne pevam ih ni na nastupima - rekla je Rešićeva za "Srbija šoubiz".

1/8 Vidi galeriju Sandra Rešić Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Nenad Kostić, Printscreen

Odmah su se pojavili komentari da je zbog te izjave izbio novi medijski rat, pa je Sandra objasnila gorepomenutu izjavu.

Jelena je na ovo odgovorila da ne zna ko je Rešićeva i da bi prvo morala da izgugla njeno ime, što je Sandru dodatno iznerviralo.

Ona je tada otkrila šta se dešavalo u "Zvezdama Granda" i iznela tvrdnje da je Jelena mnoge u pomenutom takmičenju maltretirala i da su mnogi zbog nje propatili.

Dobila etiketu

- Ne zna da li sam Nešić ili Rešić? Zna ona vrlo dobro ko sam ja, mislim te njene izjave su mi... Ne mogu da grešim dušu i da kažem sad da sam kivna na to što me je maltretirala u "Zvezdama Granda". Maltretirala je ona mnogo više ljudi, mnogo devojaka i momaka je propatilo zbog nje i sličnima njoj, jer su davali komentare koji su bili totalni neprikladni za nas koji smo prvi put na sceni. Ljudi iza onih crnih zavesa su vrištali, jer nisu imali moć da izađu na scenu i počupaju je za kosu. Kako te nije sramota da ti mladoj devojci, ti koja si 20-30 godina karijere nabila u d*pe, mene kao žiriraš? Ko si ti, da bi napravila šou i gledanost, nekome za tih minut i po, ko je pod takvom tremom i stvarno ne zna gde se nalazi, urušiš snove? Ti komentarom kojim praviš šou upropastiš nekome život u tom trenutku i nekome nalepiš etiketu. Godinu dana sam zbog te etikete imala linč - istakla je Sandra Rešić u "Šoktoku".

1/7 Vidi galeriju Pop zvezda u epicentru dešavanja Foto: Privatna arhiva

Kurir.rs

Sandre Rešić: