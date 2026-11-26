Slušaj vest

Goga Sekulić poslednjih meseci privlači veliku pažnju javnosti zbog drastične promene izgleda. Njena nova figura iznenadila je ljude, a nakon što je objavila fotografije na kojima izgleda znatno mršavije, usledili su brojni komentari na društvenim mrežama.

Dobar projekat

Ipak, pojedini korisnici posumnjali su da je za njen vitkiji izgled zaslužna obrada fotografija, pa su prozvali poznatog fotografa i reditelja Dejana Milićevića.

On nije želeo da prećuti takve komentare, već se oglasio i jasno stavio do znanja da nije koristio nikakve trikove kako bi pevačica na fotografijama izgledala mršavije.

Sve za liniju

1/5 Vidi galeriju Pevačica se stesala Foto: Printscreen/Instagram, Dejan Milićević



- Već ste počeli s komentarima kako sam stanjio Gogu. Žena je smršala 27 kilograma. Bravo, tebra - poručio je Dejan.

Kako bi stao na put sumnjama, objavio je i snimak iza kulisa, na kojem se vidi Gogina figura, želeći da pokaže da njena transformacija nije rezultat fotošopa, već stvarna promena. Uz video je ponovio da je pevačica izgubila mnogo kilograma, čime je, čini se, želeo da odgovori svima koji su doveli u pitanje autentičnost fotografija.

Sve vidi

1/5 Vidi galeriju Profesionalac Foto: Kurir TV, Kurir Televizija

Dejan nije krio da je ponosan na prijateljicu:

-Evo „making of“ za sve neverne Tome. Goga Sekulić -27 kg. Bravo tebra - naglasio je još jednom Dejan uz video koji je postavio na svoj stori.

Vodi računa