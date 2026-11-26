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Nikolina Perković, nekadašnja takmičarka "Zvezde Granda" porodila se i na svet donela devojčicu.

Pevačica nije krila sreću, te ja na društvenim mrežama podelila najlepše vesti.

Porodična idila

Nikolina je objavila zajedničke fotografije sa naslednicom i suprugom, a čestitke su pljuštale na sve strane.

Foto: Printscreen

Pevčica i njen suprug su nedavno napravili svadbeno veselje, dok je ona bila u drugom stanju. Dolazak mezimice doneo je krunu njihove ljubavi.

Doživela tragediju

Podsetimo, Nikolina je pred samo učešće i snimanja Zvezde Granda doživela porodičnu tragediju kada je izgubila majku i očuha.

Nikolina je rođena u Klisu, kod Splita 1986. godine, a malo ko zna da se u šou vratila sa velikim ciljem koji je želela da ostvari nakon smrti majke. Ove godine ušla je u takmičenje na poziv svog mentora Đorđa Davida, koji je uvek verovao da u njoj ima posebna zvezdana prašina.

- Bila sam na ivici da li da prihvatim poziv. To je jedan veliki zalogaj putovati iz Splita u Beograd, veliki je put. Snimanja su bila na dve, tri nedelje. S obzirom na porodicu, posao i sve što imam ovde bilo je malo teško - priznaje Perkovićeva, koja radi u administraciji jedne firme uporedo sa pevanjem.

1/8 Vidi galeriju Zvezde Granda Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Ipak, uspela je da odoli svim preprekama uz veliku podršku najbližih, kao i supruga koji joj daje veliki vetar u leđa.

- Da nemam muža koji pazi na decu kada odem nekoliko dana na put, ne znam kako bih. I njegova majka uskače. Deca nisu mala, imaju pet i petnaest godina, tako da nekako to sve zajedno funkcioniše. Zajedno smo tim i ništa se ne ruši. Tako da je najbitnije da su kockice još uvek posložene - tvrdi pevačica čiji suprug je uvek imao razumevanja za njen pevački posao.