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Bivša misica Jelena Jakovljević, danas poznata kao Jelena Bin Drai, rođena je u Žablju, dok svoj život godinama gradi u Dubaiju, gde se udala za arapskog biznismena Saida Bin Draija.

Nekada je odrastala u skromnoj kući u Vojvodini, a danas uživa u luksuzu jedne od najbogatijih žena sa ovih prostora.

Bogatstvo njenog supruga procenjuje se na dve milijarde dolara, a par u Dubaiju vodi izuzetno luksuzan život.

"Jedem iz malog plehanog tanjira"

Prema fotografijama koje Jelena Bin Drai deli na Instagramu, njena vila ima pogled na luku u kojoj je usidrena njihova porodična jahta, a u svom vlasništvu ima i salone lepote, kao i privatno obdanište.

Foto: Instagram

Iako danas živi u palati u gradu koji važi za svetsku prestonicu luksuza, Jelena je isticala da veoma voli da poseti svoju rodnu kuću u Žablju. Kako je sama opisala, pri dolasku u Srbiju ne odriče se navika iz najranijeg detinjstva.

„Kada dođem u Žabalj, ja i dalje volim da jedem iz mog malog plehanog tanjira, iz kog sam jela kao dete. I volim na mušemi da sečem slaninu i da jedem čvarke, nekako to je Srbija kojoj se ja vraćam svaki put“, rekla je Jelena jednom prilikom, pa dodala:

1/6 Vidi galeriju Jelena Bin Drai Foto: Printscreen/Instagram, Instagram

- I koliko god da mi napredujemo i da ja živim u gradu koji je trenutno najluksuzniji i najposećeniji što se tiče turista u celom svetu, i celom tom luksuzu koji nosi život u Dubaiju, za mene je Srbija moj Žabalj i Vojvodina.“

Komšije iz Žablja ponosne

Domaći mediji jednom prilikom posetila je Jelenin nekadašnji komšiluk i razgovarali sa ljudima koji je pamte još iz mladosti. Svi meštani sa kojima su razgovarali ističu da su ponosni na sve što je postigla.

„Izuzetna, od malih nogu divna, divna devojka, evo pokazalo se do kraja kakva je. Ostala je prirodna kakva jeste, zato što je tako odhranjena u ovoj sredini, jer to tako treba da bude“, ispričala je tada jedna komšinica.

1/5 Vidi galeriju Ovde živi Jelena bin Drai Foto: Printscreen/Instagram

Na pitanje da li su ponosni na nju, njeni sugrađani su bili potpuno jednoglasni:

„Izuzetno. Jako mi je drago što je uspela i što nije svoj kraj zaboravila, pa svoj kraj ne sme da se zaboravi.“

kurir/blic