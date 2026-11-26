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Novi sukob Site Ahmić i porodice Karić ne prestaje da privlači pažnju javnosti, a nakon žestokih međusobnih prozivki, optužbi i prepucavanja zbog novca, oglasio se i Nerio Ružanji, bivši učesnik rijalitija „Elita“, sin Site Ahmić i Anelin nećak, koji se od majke javno odrekao tokom boravka u Beloj kući.

"Sve se svodi na pare"

Iako priznaje da nije detaljno ispratio najnovija dešavanja i da nije u potpunosti upoznat sa svim detaljima sukoba, Nerio je istakao da je preko društvenih mreža video šta se objavljuje, te da mu je, sudeći po onome što je dospelo u javnost, jasno šta je osnovni problem.

- Nisam baš upućen, niti sam to ispratio, ali sada sam video na mrežama šta je objavljivano. Na kraju se sve vodi na pare, koliko vidim - rekao je Nerio i dodao:

1/5 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Printscreen YouTube

- Klasična priča, uvek pare broj jedan, pa sve ostalo iza. Ali, kada sam ja to govorio, onda je bilo: „Sedi u ćošak, narkomanu“ - poručio je Nerio.

Rat oko novca

Podsetimo, kako je Pink.rs pisao, Sita je prethodnih dana javno prozivala Kristinu Karić, suprugu Osmana Karića, tvrdeći da je upravo ona uticala na to da se Aneli okrene protiv nje i njihove majke. U svojim objavama pominjala je i navodne dokaze, prepisku i kapsule, a zatim je od porodice Karić zatražila da joj vrate ono što, prema njenim tvrdnjama, duguju.

1/5 Vidi galeriju Živi rijaliti životom Foto: Petar Aleksić, Kurir

Nakon što se oglasila i Kristina, Osman je odlučio da javno odgovori Anelinoj sestri, ističući da će na svaki naredni napad na svoju porodicu uzvratiti svim sredstvima. Takođe je najavio da će Aneli slati pakete do Nove godine, nakon čega će, kako je naveo, brigu o njenim potrebama prepustiti nekome drugom.

- Svako prozivanje mene i moje porodice shvatiću kao napad na koji ću svim sredstvima uzvratiti, a dao Bog, imam ih sijaset - poručio je Osman.

Javno se odrekao majke u Eliti

1/6 Vidi galeriju Sita Ahmić Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin, ATA images, Printscreen/TV Pink, Petar Aleksić

Podsetimo, odnos Site Ahmić i njenog sina Nerija već duže vreme je veoma turbulentan, a kulminacija njihovog sukoba dogodila se tokom njegovog učešća u „Eliti“, kada je pred milionima gledalaca izgovorio da se odriče majke, zbog svih nedaća kojima je zagorčavala njegov život, ali i živote njegove nevenčane supruge Hane i ćerke Arije.

- Uradio sam to zato što je rekla da nikada neće prihvatiti moju sreću, tako da se ja odričem nje - rekao je tada Nerio.

kurir/pink.rs