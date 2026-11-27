Slušaj vest

Goran Stojićević Karamela govorio je o svom poslu, uspehu i povlačenju sa scene.

Karamela je otkrio šta je bio uzrok da promeni svoj život iz korena.

"Shvatiš da to nije tvoj život"

- Nije me niko razočarao, niti sam ja nekoga. Ja sam se povlačio. Družio sam se sa javnim ličnostima i sam sam se povukao. Osetio sam to, nije to više to. Previše foliranja, a laž ne podnosim. Tada shvatiš da to tvoj život nije i da je život ono što imaš kod kuće. Voziš ono što je tvoje ime, a ne na lizing, živim onako koliko mogu da se opružim, živim u nekoj realnosti - govorio je Goran za Žena rs.

1/10 Vidi galeriju Goran Stojićević Karamela nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube

"Mora sve da bude savršeno"

Stojićević se prisetio svog posla i najvećeg uspeha.

- Imao sam uvek strah kako će ljudi to da prihvate. U Crnoj Gori i u svetu sam najbolje prolazio sa imitacijama. Ti ljudi su rasli uz neke druge kanale koji su imali zabavu takve vrste, ali su imali i više ljudi koji su se bavili takvim humorom. Imitacija performans presvlačenje, mada ima tu i preterivanja. Ima tu mini suknja, a ima i kraća mini suknja. Može tu da se pretera naravno. Mora tu da bude savršenstvo, depilacija, epilacija... Brena mi je rekla: "Mene moraš tako da radiš, ja nemam dlake - govorio je Karamela i dodao:

- Tog trenutka kad izađem na binu ne postojim ja kao Goran, već sam ja Brena, Marina Perazić.

1/6 Vidi galeriju Karamela Foto: Printscreen/Youtube

Bez naslednika

Stojićević je govorio i o nasledniku koji se nikada nije pojavio, te je on jedini na našim prostorima koji se bavio pomenutim poslom.

- Mnogi su me pitali zašto se niko nije pojavio posle mene... Ružno je za sebe da kažem sve lepo, ali mora neko da bude talentovan. Ja sam neko ko je jako cenio te pevačice, išao sam na turneje sa Cecom, Brenom. Možda zvuči neskromno, ali kada se pojavi jedan u milion, jako je teško da se desi još jedan. Meni je krivo što nisam imao nekog naslednika. Jedno je kad neko otvara usta smo, a totalno je drugo kad se radi traka i kad se i glasom imitira - govorio je Goran u podkastu Žena.rs.