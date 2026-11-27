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Aneli Ahmić i Filip Car ušli su u raspravu zbog njenog ponašanja tokom emisije ''Gledanja snimaka''.

Iako su se dogovorili da svojoj ljubavi pruže još jednu šansu i više se ne svađaju, problemi su bili jači od toga.

"Smeješ se bivšima u facu"

- To što se smeješ i cerekaš, smeješ se bivšima u facu - rekao je Car

- Nisam se njemu nasmejala. Ne želim da se raspravljam - odbranila se Aneli.

- Uvek ista priča. Deset dana nisam pogrešan korak napravio - nastavio je Car.

- Neka sam ja napravila - rekla je Aneli.

"Nisam se smejala Janjušu"

- Ja se ponašam normalno i uravnoteženo - rekao je Car.

- Tebi su danas stizala pitanja, reč nisam rekla. Ti meni nađeš sitnicu koja je bila pre četiri godine - dodala je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen Pink, Printscreen

- Ako ti je to smešno okej. - rekao je Car.

- Nisam se smejala Janjušu - pravdala se Aneli.

"Smirili smo se"

Aneli je nedavno nakon pomirenja otkrila da je primetila promenu u njegovom ponašanju.

- Jesmo, u vezi smo, zezam te. Htela sam da prođe više vremena, ali je uporan, uporan, uporan. Završili smo zajedno, smirili smo se, na nominacijama je počeo već da se ulizuje, kao govori da sam njegova devojka i to. Pa me je ceo dan molio da prespava, priča: "Ne mogu bez tebe spavati 10 sati u komadu, ne mogu", i tako to, manipulacija muška, ali sam videla volju za promenom. Rekla sam da ćemo dati šansu. Tako da, pomirili se jesmo, ali sam ga zavolela. Rekao mi je da ne moram da mu prepričam intervju - govorila je Aneli o odnosu sa Filipom.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

"Osećam još jaču ljubav"

- Promenio je svoje ponašanje, rekao mi je da imam potpuno pravo da komentarišem i da se ponašam kako hoću, osetim njegovu ljubav još veću, još jaču. Ceo dan mi priča, tepa, nabraja moje kvalitete. Ja mu kažem: "Što to ne kažeš Darku kada te pita", znaš on ima toliko lepih stvari da mi kaže. Da li se on u momentu srami ili tako nešto?! Jeste malo teško da posle svađe nabrajaš kvalitete, ali on meni ponavlja da sebe vidi sa mnom, da sam mu sva kao malo majmunče, da mu se sviđa moja kosa, moja stopala, moj nos, moje ruke, koščice... On jednostavno vidi koliko sam ja posvećena, brižna, on prebacuje na mene to sve kao porodicu, pa zamišlja kako živimo zajedno u kući i ja vidim želju u njemu - rekla je Aneli.