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Katarina Lazić, supruga pevača Darka Lazića, prisetila se početka ljubavi sa pevačem i otkrila detalje raskida.

Ona je otkrila kako je izgledala veza pre više od 15 godina i zašto je raskinula sa pevačem.

"Zaleteo se u ludi mladalački svet"

- Bili smo zajedno godinu dana, upoznali smo se kada je tek pobedio u Zvezdama Granda. On se tada zaleteo u svoj ludi i mladalački ćivot i shvatio je da ne želi da bude u ozbiljnoj vezi. Iako smo bili mladi išlo je ka nečemu ozbiljnijem a bio je svestan da nije spreman za to - govorila je Kaća za Blic.

Foto: Printscreen Instagram

"Bilo mi je jako teško"

Lazićeva je otkrila i kako joj je bilo kada je saznala da je Darko doživeo saobraćajnu nesreću.

- Uvek je bio prisutan, spakovan u neku fioku, ali nisam ga čekala. Ja sam bila udata, živela sam svoj život. Sve je bilo normalno i ako je moj partner bio drugačiji od Darka. Trenirala sam, živela zdrav život... Strašno je bilo kada sam čula da je doživeo saobraćajnu nesreću. Bilo mi je jako teško. U to vreme nismo imali kontakt, ali je samo nekoliko dana ranije sreo moju mlađu sestru i ostavio je svoj broj telefona i rekao je da mu se javim. Razmišljala sam šta ako ne bude dobro, a ja mu se nisam javila. On je meni uvek bio nešto posebno. Za svaku njegovu ženu ili devojku ja sam verovala da će da se smiri... Zvala sam njegovog brata da čujem kako je, bilo mi je važno samo da je dobro - govorila je Katarina za Blic.

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

"Sada shvatam da nije bio spreman"

Katarina je otkrila kako je izgledao njihov odnos za 15 godina koliko nisu bili zajedno.

- Stalno mi je govorio da me voli, i ljude koje sam sretala govorili su da svima priča da me i dalje voli. Ja sam stalno plakala i nije mi bilo jasno zašto nije sa mnom ako je tako. Sada shvatam da tada nije bio spreman na sve to i nije bio spreman da se smiri. Da smo tada ostali zajedno i da smo se venčali, sigurno bih i ja bila sada bivša žena. Svaki put kad sam ga videla u tih 15 godina meni su se tresle ruke, nisam smela da ga pogledam - izjavila je Katarina.