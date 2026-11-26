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Svetlana Tanasić, poznatija kao Big Mama, proslavila se u "Zvezdama Granda", povukla se sa javne scene, a nedavno je otkrila jezive detalje o svom bivšem mužu.

Tokom braka, koji je trajao 18 godina, pevačica je, kako tvrdi, trpela fizičko i psihičko nasilje od strane supruga.

- Dragan je bio čovek koji nije poštovao ženu. Njegova majka je bila kao general, bila je glavna i tu je vladao matrijarhat i on nije voleo žene - rekla je ona na Hype TV, a na pitanje da li ju je tadašnji suprug voleo, ona je rekla:

1/7 Vidi galeriju Svetlanu Tanasić, poznatiju kao Big Mama, svi pamte kao učesnicu četvrte sezone "Zvezda Granda" i prve sezone "Farme". Ona je sada Svetlana Orlić i sreću je pronašla u Nemačkoj Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

- Pa čisto sumnjam. On je u meni samo video beg, u meni je video nekoga ko će uvek moći materijalno da ga podupre i brzo je počeo da pokazuje svoje pravo lice. Što se tiče potomstva - on je krivio mene, ali se na kraju ispostavilo da on nije mogao da ima decu.

"Tukao me je, mislila sam da će da se promeni"

- Nažalost me je tukao, ali ja sam jedini krivac što sam to dozvolila. Kada je prvi put digao ruku na mene, tada sam trebala da ga izbacim iz kuće. Ne pitaj me što nisam to uradila, ne bih znala da odgovorim. Sve sam se nadala i mislila da će to da se promeni, da će on shvatiti ko sam ja, da ja želim samo topli dom i porodicu, i da ja nisam takva kakvu me je on gledao svojim očima. Bio je jako posesivan, jako ljubomoran, a zaista nije imao razloga - prisetila se Svetlana Tanasić, pa otkrila da li je iko znao šta se dešava među četiri zida:

Big Mama se ponovo udala

1/7 Vidi galeriju Big Mama Foto: Privatna Arhiva

- Niko nije znao! Sada će i moj brat prvi put to čuti i jako mi je žao. On je srčani bolesnik i ne želim da se njemu išta desi. Htela sam na silu da imam nešto što je predodređeno na propast. Od silne želje da imam dom i porodicu, sebi sam napravila pakao od života i ja sam krivac.

Radi kao čistačica u Nemačkoj

Big Mama je nakon razvod napustila Srbiju i odselila se u Nemačku gde je počela da radi kao čistačica. Odavno je prestala da nastupa, a danas izgleda skroz drugačije.

- Nikada nije kasno i ne treba se predati i gubiti nadu. Baš me briga za komentare, ja ne živim od naroda. Ništa nije sramota, neka gledaju svoja posla - rekla je ona.