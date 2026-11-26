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Životni put jedne od najvećih zvezda narodne muzike, Vere Matović, započeo je daleko od estradnih pozornica, u malom selu Zdravljak, nedaleko od Čačka. Njeno detinjstvo proteklo je u skromnim uslovima, uz svakodnevne obaveze na imanju i pešačenje do škole. Iako je ovaj kraj nekada bio poznat po svojoj lepoti i prirodi koja je podsećala na raj, odrastanje u tom vremenu nije bilo nimalo lako i zahtevalo je mnogo rada, truda i odricanja.

1/9 Vidi galeriju Muž Vere Matović, kako je jednom prilikom ona istakla, njena je podrška i najveći životni oslonac. Foto: Damir Dervisagic

Ljudi iz sela koji Veru pamte još iz dečjih dana ističu da je oduvek bila mirna, pristojna i vredna devojčica.

Od devojčice sa seoskih pašnjaka do velike muzičke zvezde

Među onima koji se dobro sećaju Verinih najranijih dana je i njen nekadašnji komšija, deda Boža. On se prisetio vremena kada su zajedno čuvali stoku na seoskim pašnjacima, ali i nekadašnjeg izgleda sela, koje je, kako kaže, bilo gotovo netaknuto.

„Veru pamtim, mi smo čuvali krave zajedno tu. Mnogo je bila fina devojčica, a bila je izgodna. I sad je lepa žena, s obzirom da je malo mlađa od mene. Ovde je bilo kao u raju. Ovde nisi mogo da staviš šaku ovako gde nije bilo obrađeno, čisto. Poslednjih godina sve je zapušteno, rastureno“.

1/5 Vidi galeriju Pevačica poštuje kolege Foto: Marko Karovic, Kurir

Osim obaveza oko stoke, ni samo školovanje nije bilo nimalo lako. Do škole se putovalo preko brda, bez obzira na vremenske prilike, o čemu svedoči još jedan pevačicin poznanik:

„Pešice se išlo sat jedan do dole i sat se vrati. I zimi i kada je lepo“.

Brat joj je bio prvi oslonac, a njen uspeh ponos rodnog kraja

Talenat za muziku Vera Matović je pokazivala još tokom školskih dana, a najveću podršku na samom početku pružio joj je nedavno preminuli brat, sa kojim je kasnije i nastupala. Sugrađanin koji je pratio njeno odrastanje s ponosom opisuje taj period:

„Tu je živela, odatle je išla u školu, posle je pevušila tako, kasnije se i udala i onda je sa bratom pokojnim, oni su svirali, pevali, tako je počela. Inače je bila mnogo fina i skromna“.

Njen odlazak iz sela ostavio je prazninu među lokalnim muzičarima, ali im je njen uspeh istovremeno dao podstrek da istraju:

„Sa bratom je stalno bila... Mnogo je fino bilo, znaš kako nam je nedostajalo kad je ona već otišla. Mi smo opet ostali tezgaroš ovde, ali nas je Vera motivisala baš“.

Koreni koje nikada nije zaboravila

Uprkos velikoj popularnosti, Vera Matović redovno posećuje rodni Zdravljak i s ponosom govori o svom poreklu, čemu se stari poznanici uvek raduju. Meštani ističu da je retkost da neko iz tako male sredine napravi ovakav iskorak:

„Retko mi imamo takve osobe ovde u ovom kraju. Neko se bacio u neke sitne poslove, neko u fabriku, neko tamo, a ovo je da izađeš u svet, znaš šta je to...“.

Poseduje vilu od nekoliko miliona

Inače, dom Vere Matović decenijama je velelepna vila na Dedinju u kojoj živi sa suprugom, muzičarem Ratomirom Matovićem. Priča da vredi oko četiri miliona evra i to je zapravo jedna od najskupljih vila na estradi.

Vila je na dva sprata je, sa ogromnom terasom i visokom gradom, a bukvalno izgleda kao dvorac.

Pevačicu, kako je priznala jednom prilikom, mnogo pogađaju negativni komentari zbog njene imovine.

1/6 Vidi galeriju POSEDUJE NAJSKUPLJU KUĆU NA ESTRADI, A VOZI SE STARIM AUTOMOBILOM! Vera Matović uhvaćena u opuštenom izdanju, svi primetili JEDNO Foto: Printscreen Paparaco Lov

- Mnogo me boli jer ja ne ulazim ni u čiji džep. Jako mi je žao jer su oni svi mogli da imaju sve isto kao i ja. Nemoj da me kritikuju, a čujem komentare. Tuga me hvata kad čujem kako Vera ima sve to. Oni su svi imali iste mogućnosti kao ja, a gde su? Isto su mogli da urade kao i ja. Razmišljala sam da me ne pita starost gde mi je mladost bila. Doživela sam lepe godine gde mogu sebi da priuštim i da mogu da radim, a mogu i da ne radim - iskreno je rekla Matovićeva jednom prilikom za medije.