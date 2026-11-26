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Iako je dvehiljaditih harao muzičkom scenom i pridobio velike simpatije publike, Zoran Vanev je odlučio sasvim dugačije nastavi životni put, a danas je doktor u Švajcarskoj.

U trenutku kada je dostigao najveću popularnost, Zoran je odlučio da se povuče sa estrade i preseli se u Švajcarsku, gde je izgradio uspešnu karijeru kao doktor prirodne medicine.

1/7 Vidi galeriju Zoran Vanev Foto: Printskrin Youtube, Youtube Screenshot

2004. godine dogodila mu se prekretnica, kada je pesma "Južna pruga" osvojila srca mnogih.

Vanev je bio deo "Grand" produkcije, a onda je promenio plan i posvetio se obrazovanju:

Ima svoju ordinaciju

- Nije me bilo od 2005. Južna pruga je izašla 2004. onda sam se 2005. još nešto muvao po Grandu i onda sam stao. Ali znaš kako studirao sam i diplomirao ja sam doktor prirodne medicine, nije lako to savladati i završiti. Imam svoju ordinaciju već 12 godina, moralo je sve to da se poveže - rekao je Zoran jednom prilikom.

Pevač je tom prilikom dodao i da je tek sa stabilizacijom prakse stvorio prostor za lična interesovanja:

- Sad kad sve lepo funkcioniše imam više vremena za sebe. Nadam se da će vas nove pesme oduševiti i da ćemo nastaviti tamo gde smo stali. Da sve bude veselo - poručio je Vanev za Svetski radio.

1/6 Vidi galeriju Pogledajte kako danas izgleda Zoran Vanev Foto: Instagram

Kako je sam ispričao, novom pozivu se posvetio pet godina bez predaha, kako bi što bolje proučio oblast kojom se bavi:

- Moje studije su trajale celih pet godina od ponedeljka do nedelje (bez pauze), zato što sam studirao od ponedeljka do petka na prirodnom odseku, a svake subote i nedelje sam izučavao konvencionalnu medicinu".

"Ne kajem se"

Uprkos velikom odricanju, istakao je da ni u jednom trenutku nije posumnjao u to da li je doneo ispravnu odluku:

- Zato sam i nestao sa estrade, ali se ne kajem uopšte, zato što se sada bavim jako korektnim poslom. Imam svoju praksu u Cirihu već četiri godine i kao doktor prirodne medicine sam priznat kod zdravstvenih osiguranja - rekao je on.

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