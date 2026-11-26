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Neke situacije nas u trenutku nasmeju, ali nas istovremeno nateraju i da se zapitamo kada je vreme tako brzo prošlo. Upravo jednu takvu doživeo je glumac i voditelj Milan Kalinić, koji je pre nekoliko meseci podelio anegdotu iz svakodnevnog života, a zbog jednog sasvim običnog pitanja na kasi shvatio je da ga godine ipak polako sustižu.

Naime, Kalinić je ispričao da je tokom kupovine, dok je čekao da plati račun, od prodavačice dobio pitanje koje nikako nije očekivao - da li ima penzionersku karticu.

1/8 Vidi galeriju Milan Kalinić Foto: ATA images

Glumac nije krio koliko ga je to iznenadilo, pa je čitavu situaciju prepričao na sebi svojstven, duhovit način:

- Sad sam bio nešto da kupim i dođem na kasu, plaćam, a žena koja radi na kasi me pita: "Da li imate penzionersku karticu?". Nema ljudi, to je to, polako da se opraštamo. Kucamo na vrata zaboravljenih asova. E majku ti, penzionersku, sledeće što očekujem da me pitaju jeste: "Izvinite gospodine, jeste li obezbedili grobno mesto?" Ništa ljudi, to je to, vatamo poslednji voz, da živimo što je preostalo punim plućima - pričao je Milan Kalinić pre nekoliko meseci.

Milan otvoreno o razvodu od Sandre

Osim duhovitih anegdota iz privatnog života, Kalinić je nedavno govorio i o jednoj mnogo ozbiljnijoj temi - razvodu od supruge Sandre, ističući da je taj period bio težak, ali da su oboje uspeli da kroz njega prođu na dostojanstven način, vodeći računa pre svega o deci.

U intervjuu za "Blic" otkrio je da je, kada su mediji počeli da pišu o njihovom razvodu, od njihovog rastanka već prošlo deset meseci, te da su se u međuvremenu porodične okolnosti postepeno stabilizovale.

- Kada su počeli da pišu o mom razvodu, bio sam razveden već 10 meseci, moj život je krenuo normalnim putem i deca su polako počela sve da prihvataju. To je veliki uspeh i moj i Sandrin što smo to na taj način odradili. Mi to nismo krili, kada se negde pojavim najnormalnije kažem da sam se razveo, ali nisam famu pravio oko toga. Tu sam shvatio takođe koliko dobre prijatelje imam jer nisu išli okolo i pričali o mojoj privatnosti - rekao je glumac.

1/7 Vidi galeriju Sandra i Milan Kalinić Foto: Printscreen

"Ona će uvek biti deo mog života"

Kalinić je naglasio i da ne razume ljude koji nakon razvoda pokušavaju da izbrišu sve što su nekada imali sa bivšim partnerom, podsećajući da će Sandra zauvek ostati važan deo njegovog života, pre svega zbog njihove dece.

- Razvod je uvek teška stvar i nešto što čoveka poremeti, ali to može biti i na što bezbolniji i civilizovaniji način. Imao sam oduvek negativan odnos prema ljudima koji kada nešto prekinu izbrišu ceo svoj život kao da nije postojao. Šta znači da ja sada brišem profilnu fotografiju? Sandra će uvek biti deo mog života, imamo zajedničku decu. Uvek sam tu za nju i znam da je i ona za mene - iskreno je rekao Milan.

Dodao je da veruje da će njih dvoje uvek moći da računaju jedno na drugo, a da je period koji su proveli zajedno deo njegove prošlosti koji nema nameru da negira ili zaboravi.

1/15 Vidi galeriju Sandra i Milan Kalinić Foto: Printscreen, Print Screen, Kurir, ATAIMAGES

- Možda je još uvek preteška reč da kažem prijatelj, možda ćemo jednog dana biti i pravi prijatelji, ali uvek sam tu za sve što joj treba. Znam da će ona biti za mene i po meni su to normalne stvari, to ne treba hvaliti, nekako podrazumeva se. To je sve lep period mog života i nema potrebe da ga brišem - zaključio je Kalinić tada.

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