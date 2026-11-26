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Osvrnule su se na odnos Aneli Ahmić i Filipa Cara.

"Aneli je ista Dalila"

Aleksandra je otkrila da ne prati mnogo rijaliti, ali da je upućena u vezu Aneli i Cara.

- Meni je Aneli ista Dalila. Ne fizički toliko, koliko u ponašanju, grube su onako. Ne znam šta da kažem, Filipa znam mesec dana kad sam bila u rijalitiju. Videla sam ga kao džentlmena, finog momnka, prema meni je uvek bio kulturan - rekla je Subotićka za Blic.

1/4 Vidi galeriju Starleta i bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić imala je težak period kada se zbog emotivnog nezadovoljstva prejedala zbog čega se ugojila preko 20 kilograma Foto: Printscreen

"Od najlošijih bila je najbolja"

Ljuba je prokomntarisala Anelino učešće i priznala da joj je bila bolja u prethodnoj sezoni.

- Mislim da grdno greši za sve što radi. Uhvatili su je u kolotečinu u kojoj povratka nema. Ona i sve žene učestvuju u degradiranju žena i jednoj velikoj sramoti, ali svako je sebi birao. U prošloj sezoni od svih najlošijih, bila mi je najbolja jer ipak ima neku inteligenciju. Trenutno to ne pokazuje - istakla je Ljuba za Blic.

1/5 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica i sportistkinja Ljuba Pantović (47) često se ističe kao jedna od najzgodnijih baka na domaćoj javnoj sceni. Foto: Printscreen

- Mislim da bi se moja mama slagala sa njom kad bi tamo bile zajedno. Ona voli te ratoborne žene - nasmejala se Alekandra.

"Dalila je loš čovek"

Aleksandra Subotić je otkrila i šta misli o Dalili Dragojević nakon svega.

1/5 Vidi galeriju Fanovi spekulišu da je Dalila trudna Foto: Printscreen Instagram

- Pokajala sam se što sam i na trenutak promenila mišljenje o njoj i to zahvaljujući mojoj mami. Taj prvi utisak je najvažniji i ne vara. Nemam lepo mišljenje o njoj uopšte. Nakon rijalitija je pričala mnogo ružno o meni, rugala mi se i ismejavala moje probleme sa suprugom. Mislim da je jako loš čovek - izjavila je Aleksandra za Blic.