"ANELI JE ISTA DALILA" Aleksandra Subotić i Ljuba Pantović o Eliti 10: Bivša učesnica rijalitija bez zadrške o Dragojevićki: Mislim da je loš čovek
- Aleksandra Subotić i Ljuba Pantović prokomentarisale su Elitu 10 i odnos Aneli Ahmić i Filipa Cara, uz ocenu da je Aneli po ponašanju podseća na Dalilu Dragojević.
- Ljuba smatra da Aneli greši i da je u lošem krugu, dok Aleksandra kaže da je Car prema njoj bio kulturan i fin.
- Aleksandra je za Dalilu rekla da je loš čovek i da joj je zasmetalo što se nakon rijalitija ružno odnosila prema njoj.
Aleksandra Subotić i njena majka Ljuba Pantović prokomentarisale su aktuelne teme Elite 10.
Osvrnule su se na odnos Aneli Ahmić i Filipa Cara.
"Aneli je ista Dalila"
Aleksandra je otkrila da ne prati mnogo rijaliti, ali da je upućena u vezu Aneli i Cara.
- Meni je Aneli ista Dalila. Ne fizički toliko, koliko u ponašanju, grube su onako. Ne znam šta da kažem, Filipa znam mesec dana kad sam bila u rijalitiju. Videla sam ga kao džentlmena, finog momnka, prema meni je uvek bio kulturan - rekla je Subotićka za Blic.
"Od najlošijih bila je najbolja"
Ljuba je prokomntarisala Anelino učešće i priznala da joj je bila bolja u prethodnoj sezoni.
- Mislim da grdno greši za sve što radi. Uhvatili su je u kolotečinu u kojoj povratka nema. Ona i sve žene učestvuju u degradiranju žena i jednoj velikoj sramoti, ali svako je sebi birao. U prošloj sezoni od svih najlošijih, bila mi je najbolja jer ipak ima neku inteligenciju. Trenutno to ne pokazuje - istakla je Ljuba za Blic.
- Mislim da bi se moja mama slagala sa njom kad bi tamo bile zajedno. Ona voli te ratoborne žene - nasmejala se Alekandra.
"Dalila je loš čovek"
Aleksandra Subotić je otkrila i šta misli o Dalili Dragojević nakon svega.
- Pokajala sam se što sam i na trenutak promenila mišljenje o njoj i to zahvaljujući mojoj mami. Taj prvi utisak je najvažniji i ne vara. Nemam lepo mišljenje o njoj uopšte. Nakon rijalitija je pričala mnogo ružno o meni, rugala mi se i ismejavala moje probleme sa suprugom. Mislim da je jako loš čovek - izjavila je Aleksandra za Blic.