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Pevačica Katarina Živković govorila je o tome kako se danas nosi sa stresom, zašto se trudi da pred publikom uvek zadrži osmeh, ali i o situacijama koje su obeležile njen raniji period kada nije umela da iskontroliše bes.

Govoreći o svom životnom stavu i poslu, Živkovićeva je istakla da se retko žali i da u svemu nastoji da vidi pozitivnu stranu.

- Kod mene je čaša oduvek bila polupuna, radujem se svim uspesima i nastupima. Kada je bilo momenata da je trebalo da se žalim, nisam to radila, pa neću ni sada. Trudim se da budem pozitivna i kada sam neraspoložena da imam osmeh. To su možda teže strane našeg posla jer i kada ste neraspoloženi morate emitovati dobru energiju da publika to ne vidi - rekla je pevačica.

Iako danas, kako kaže, situacije prepušta vremenu i ne troši energiju na one koji to ne zaslužuju, priznaje da je nekada reagovala mnogo burnije - pa se dešavalo i da lomi i baca stvari.

- Desilo se 2022. godine. Toliko je bilo jako da se sećam i godine, bilo je to jako stresno. Bila sam jako ljuta i iznervirana, ali kasnije sam shvatila da to nisam ja. Prošla sam kroz mnoge situacije koje su me naučile da tako ne treba reagovati - ispričala je Katarina.

1/4 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Printscrean

O aferi sa suknjicom

Ona se osvrnula i na dešavanja u Titelu i podržala stavove Veljka Ražnatovića, koji je odlučio da sina ispiše iz vrtića zbog spornog kostima.

- Dečaci ne nose suknje i kraj priče. Dečaci nose pantalone, devojčice suknje. Nije sporan kostim, koliko sam ispratila Veljku kao normalnom momku smeta da mu sin nosi suknju. Svaka mu čast i hvala što je javno izneo šta se dešava - poručila je Živkovićeva.

Komentarišući slučajeve u kojima su pojedinim kolegama paljeni automobili, naglasila je da joj je najvažnije da su svi živi i zdravi, dodajući da ona lično nije imala ozbiljnije ugrožavanje bezbednosti, osim povremenih dobacivanja.

Na kraju, otkrila je da praznična euforija u njenom domu još nije počela, da joj je najveća želja zdravlje za porodicu i sebe, kao i da tek smišlja kako da okiti jelku a da je sin ne sruši i ne razbaca ukrase.