Slušaj vest

Pevačica Milena Ćeranić svojevremeno je otvoreno govorila o komentarima koje je dobijala zbog fizičkog izgleda, kao i o tome da je u mladosti razmišljala o povećanju grudi.

Kako je tada ispričala, dok se bavila džez baletom smetalo joj je što su njene drugarice bile razvijenije od nje. Ipak, od te zamisli je odustala, a kasnije je, kaže, naučila da bude zadovoljna svojim izgledom.

– Ništa na sebi nisam radila iako su me prozivali da treba da operišem nos, jer je kriv. Htela sam da stavim silikone u grudi dok sam bila džez balerina, to je bilo pre mnogo godina. Bila sam očajna što moje drugarice imaju grudi, a ja ne... Međutim, postala sam zadovoljna sobom i nikad ne bih stavila silikone! Sve moje koleginice znaju da sam protiv toga. Ja sam i ovako ozbiljno dobra ribetina i silikoni mi nisu potrebni! – govorila je Milena 2023. godine, preneli su tada mediji.

Pevačica je tom prilikom otkrila i da je odbila ponudu da se naga fotografiše za novine, kao i da na nastupima vodi računa o tome koliko otkriva.

1/9 Vidi galeriju Milena Ćeranić Foto: Promo

– Nisam gradila karijeru na atributima, volim da nosim odela i farmerke, a kada obučem kratku haljinu, pazim da mi se nešto ne vidi... Ne volim golotinju, nikad se nisam tako slikala i takve fotke slala muškarcima. Stidljiva sam, intimne stvari treba da se dešavaju u četiri oka. Nudili su mi svojevremeno i da se fotografišem gola za novine, naravno da sam odbila! – rekla je tada pevačica.

„Volela sam zauzetog muškarca“

Milena je ranije govorila i o svom ljubavnom životu.