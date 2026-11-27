„BILA SAM OČAJNA ŠTO DRUGARICE IMAJU GRUDI, A JA NE“ Milenu Ćeranić nagovarali i da operiše nos, pevačica imala jasan odgovor
Pevačica Milena Ćeranić svojevremeno je otvoreno govorila o komentarima koje je dobijala zbog fizičkog izgleda, kao i o tome da je u mladosti razmišljala o povećanju grudi.
Kako je tada ispričala, dok se bavila džez baletom smetalo joj je što su njene drugarice bile razvijenije od nje. Ipak, od te zamisli je odustala, a kasnije je, kaže, naučila da bude zadovoljna svojim izgledom.
– Ništa na sebi nisam radila iako su me prozivali da treba da operišem nos, jer je kriv. Htela sam da stavim silikone u grudi dok sam bila džez balerina, to je bilo pre mnogo godina. Bila sam očajna što moje drugarice imaju grudi, a ja ne... Međutim, postala sam zadovoljna sobom i nikad ne bih stavila silikone! Sve moje koleginice znaju da sam protiv toga. Ja sam i ovako ozbiljno dobra ribetina i silikoni mi nisu potrebni! – govorila je Milena 2023. godine, preneli su tada mediji.
Pevačica je tom prilikom otkrila i da je odbila ponudu da se naga fotografiše za novine, kao i da na nastupima vodi računa o tome koliko otkriva.
– Nisam gradila karijeru na atributima, volim da nosim odela i farmerke, a kada obučem kratku haljinu, pazim da mi se nešto ne vidi... Ne volim golotinju, nikad se nisam tako slikala i takve fotke slala muškarcima. Stidljiva sam, intimne stvari treba da se dešavaju u četiri oka. Nudili su mi svojevremeno i da se fotografišem gola za novine, naravno da sam odbila! – rekla je tada pevačica.
„Volela sam zauzetog muškarca“
Milena je ranije govorila i o svom ljubavnom životu.
– Volela sam oženjenog čoveka i u čemu je problem? Sve stvari se prevaziđu, ali je jako bitno da priznate emociju, da je živite i osetite kako biste mogli da ne pravite gluposti u svom životu i nastavite da idete dalje. U stvari, moram da se ispravim, nisam volela oženjenog, nego zauzetog – rekla je tada Milena.