ANA NIKOLIĆ ZA 45 MINUTA OPUSTOŠILA RADNJU! Isprobavala haljine, birala torbe, kompozitor se naoružao strpljenjem, nije žalio ni dinara
Pevačicu Anu Nikolić i njenog partnera Gorana Ratkovića Raleta uhvatili smo u šopingu u jednom poznatom tržnom centru u Beogradu. Ana je u jednoj radnji provela čak 45 minuta pažljivo birajući i isprobavajući haljine, torbe i sunčane naočare, dok je u opuštenoj kombinaciji privlačila pažnju prisutnih.
Za to vreme, Rale je strpljivo čekao svoju izabranicu i sve vreme srdačno ćaskao sa radnicama za kasom. Kada je pevačica završila sa odabirom omiljenih komada, kompozitor se pokazao kao pravi džentlmen i bez reči podmirio kompletan račun.
Par je potom zajedno napustio lokal, a Rale je u ruci poneo veliku kesu sa stvarima dok je sa Anom Nikolić nasmejano nastavio šetnju tržnim centrom.
Oaza mira na Avali
Podsetimo, Rale je svoju oazu mira pronašao van gradske buke, a kuća se nalazi u mirnoj ulici. Kompozitor se pobrinuo da maksimalno sačuva privatnost - do njega nema drugih kuća, iz dvorišta ima prostran pogled na prirodu, a ispred kapije se nalaze kamere preko kojih prati ko tuda prolazi.
Kuća je iz jednog nivoa, a Rale najviše vremena provodi u letnjikovcu koji je u boho stilu. Sve je rađeno od drveta, a tu se nalaze i palme koje daju dodatnu čar. Kompozitor voli da sa porodicom i prijateljima uživa, a u jednom delu dvorišta se nalazi roštilj i mesto za pripremanje hrane.
Iz trpezarije Rale ima izlaz na bazen koji, kako je rekao, nije želeo da bude preveliki već taman da može da uživa.
Pored bazena se nalaze ležaljke, suncobran kao i ljuljaška, a tu su i veliki zvučnici na kojima kompozitor pušta omiljene pesme.
kurir.rs/blic