Ana Nikolić i Goran Ratković Rale u šetnji se drže za ruke

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Pevačicu Anu Nikolić i njenog partnera Gorana Ratkovića Raleta uhvatili smo u šopingu u jednom poznatom tržnom centru u Beogradu. Ana je u jednoj radnji provela čak 45 minuta pažljivo birajući i isprobavajući haljine, torbe i sunčane naočare, dok je u opuštenoj kombinaciji privlačila pažnju prisutnih.

Za to vreme, Rale je strpljivo čekao svoju izabranicu i sve vreme srdačno ćaskao sa radnicama za kasom. Kada je pevačica završila sa odabirom omiljenih komada, kompozitor se pokazao kao pravi džentlmen i bez reči podmirio kompletan račun.

Par je potom zajedno napustio lokal, a Rale je u ruci poneo veliku kesu sa stvarima dok je sa Anom Nikolić nasmejano nastavio šetnju tržnim centrom.

1/7 Vidi galeriju Ana Nikolić i Rale Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Oaza mira na Avali

Podsetimo, Rale je svoju oazu mira pronašao van gradske buke, a kuća se nalazi u mirnoj ulici. Kompozitor se pobrinuo da maksimalno sačuva privatnost - do njega nema drugih kuća, iz dvorišta ima prostran pogled na prirodu, a ispred kapije se nalaze kamere preko kojih prati ko tuda prolazi.

Kuća je iz jednog nivoa, a Rale najviše vremena provodi u letnjikovcu koji je u boho stilu. Sve je rađeno od drveta, a tu se nalaze i palme koje daju dodatnu čar. Kompozitor voli da sa porodicom i prijateljima uživa, a u jednom delu dvorišta se nalazi roštilj i mesto za pripremanje hrane.

1/4 Vidi galeriju Raletova kuća na Avali Foto: Ljiljana Stanišić Kurir

Iz trpezarije Rale ima izlaz na bazen koji, kako je rekao, nije želeo da bude preveliki već taman da može da uživa.

Pored bazena se nalaze ležaljke, suncobran kao i ljuljaška, a tu su i veliki zvučnici na kojima kompozitor pušta omiljene pesme.