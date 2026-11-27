Bazen u sklopu vile u Zemunu Snežane i Milana Borjana

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Poznati par, Snežana i Milan Borjan, stvorili su pravu porodičnu oazu u Zemunu koja se procenjuje na milione evra. Nekretnina modernog dizajna i ravnih linija mnoge neodoljivo podseća na raskošne vile iz holivudskih filmova.

Snežana je na društvenoj mreži Instagram sa pratiocima u više navrata delila kadrove iz njihovog doma. Dvorištem dominiraju prostrani bazen i brižljivo negovan, zelen travnjak koji se savršeno uklapaju u savremenu arhitekturu vile. Ovaj spoljašnji prostor pruža maksimalnu privatnost i komfor, čineći ga idealnim mestom za beg od gradske gužve.

1/3 Vidi galeriju Dom Snežane i Milana Borjana Foto: Print Screen

Moderni kamin

Unutrašnjost porodičnog doma odiše elegancijom i prostranošću, dnevni boravak krasi udoban i moderan nameštaj u plavim tonovima, dok su zidovi i prostorije izvedeni u svetlim nijansama.

Prostorom dominiraju visoki plafoni sa upečatljivim lusterom, a posebnu toplinu domu daje savremeno dizajniran kamin. Posebno mesto zauzimaju police ispunjene brojnim sportskim trofejima i priznanjima. Prostrana kuhinja opremljena je vrhunskom tehnikom, toplim drvenim elementima i velikim kuhinjskim ostrvom.

1/5 Vidi galeriju Vila Snežane i Milana Borjana Foto: Printscreen

Ova luksuzna nekretnina predstavlja savršen spoj prestiža i porodičnog mira u kojem bračni par uživa zajedno sa svojim sinom.

Od nule do miliona

Iako danas uživaju u plodovima velikog uspeha, Snežana i Milan nikada nisu skrivali da njihovi počeci nisu bili nimalo laki. Par je počeo da se zabavlja 2015. godine, u periodu kada golman nije zarađivao velike svote novca.

Snežana je svojevremeno javno otkrila da je na samom početku njihove veze izdržavala Milana:

- Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno - rekla je ona svojevremeno.

1/9 Vidi galeriju Snežana Borjan drži porodicu pod konac Foto: Instagram, Kurir Televizija, Shutterstock, Damir Dervišagić

"Gore je biti prevaren nego prevariti"

Podsetimo, Snežana je jednom prilikom govorila o neverstvima u ljubavnim odnosima.

– Zašto onda varaju, često s gorima? Iz kompleksa niže vrednosti, naročito ako je žena jača i eksponiranija. To je dokazivanje. Muškarcima moramo da pokažemo koliko su nam važni, istakla je Borjanova i dodala da je gore biti prevaren.

– Biti prevaren. Tada nemaš grižu savesti i znaš da si dao sve od sebe.

Snežana Borjan u toplesu