VISOKE ZIDINE, BAZEN, KAMIN U SOBI... Ovo je luksuzna oaza od milion evra u Zemunu poznatog bračnog para - bili bez dinara, sad žive u raskošu (FOTO)
Poznati par, Snežana i Milan Borjan, stvorili su pravu porodičnu oazu u Zemunu koja se procenjuje na milione evra. Nekretnina modernog dizajna i ravnih linija mnoge neodoljivo podseća na raskošne vile iz holivudskih filmova.
Snežana je na društvenoj mreži Instagram sa pratiocima u više navrata delila kadrove iz njihovog doma. Dvorištem dominiraju prostrani bazen i brižljivo negovan, zelen travnjak koji se savršeno uklapaju u savremenu arhitekturu vile. Ovaj spoljašnji prostor pruža maksimalnu privatnost i komfor, čineći ga idealnim mestom za beg od gradske gužve.
Moderni kamin
Unutrašnjost porodičnog doma odiše elegancijom i prostranošću, dnevni boravak krasi udoban i moderan nameštaj u plavim tonovima, dok su zidovi i prostorije izvedeni u svetlim nijansama.
Prostorom dominiraju visoki plafoni sa upečatljivim lusterom, a posebnu toplinu domu daje savremeno dizajniran kamin. Posebno mesto zauzimaju police ispunjene brojnim sportskim trofejima i priznanjima. Prostrana kuhinja opremljena je vrhunskom tehnikom, toplim drvenim elementima i velikim kuhinjskim ostrvom.
Ova luksuzna nekretnina predstavlja savršen spoj prestiža i porodičnog mira u kojem bračni par uživa zajedno sa svojim sinom.
Od nule do miliona
Iako danas uživaju u plodovima velikog uspeha, Snežana i Milan nikada nisu skrivali da njihovi počeci nisu bili nimalo laki. Par je počeo da se zabavlja 2015. godine, u periodu kada golman nije zarađivao velike svote novca.
Snežana je svojevremeno javno otkrila da je na samom početku njihove veze izdržavala Milana:
- Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno - rekla je ona svojevremeno.
"Gore je biti prevaren nego prevariti"
Podsetimo, Snežana je jednom prilikom govorila o neverstvima u ljubavnim odnosima.
– Zašto onda varaju, često s gorima? Iz kompleksa niže vrednosti, naročito ako je žena jača i eksponiranija. To je dokazivanje. Muškarcima moramo da pokažemo koliko su nam važni, istakla je Borjanova i dodala da je gore biti prevaren.
– Biti prevaren. Tada nemaš grižu savesti i znaš da si dao sve od sebe.
Snežana Borjan u toplesu