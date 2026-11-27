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Bogdana i Veljko Ražnatović uživaju u porodičnom životu sa sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom, a svaki njihov zajednički izlazak privlači pažnju javnosti. Iako su detalji iz života Cecinog sina i snaje dobro poznati, podatak da je Bogdana starija od supruga godinu i devet meseci mnogima je promakao.

Za njihovo upoznavanje zaslužna je Veljkova sestra Anastasija Ražnatović, koja je već pri prvom susretu sa Bogdanom Ražnatović na Kopaoniku osetila da je upravo ona prava devojka za njenog brata. Anastasija je svojevremeno do detalja opisala kako je izgledao njihov početak.

- Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. 'Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava', to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili.

1/4 Vidi galeriju Tim koji pobeđuje Foto: Printsceen, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen

Reči tasta Bogdana o Veljku i ćerki

Na samom početku njihove veze oglasio se i Bogdanin otac, Bogdan Rodić, koji je istakao koje vrline krase njegovu najmlađu naslednicu i zašto je ona posebna: "Možda on dečko nije imao takvu devojku pre. Možda je imao drugih devojaka, ali verovatno on to u Beogradu nije mogao videti. Bogdana je kućevna i sposobna devojka. Porodična je, ceni prave vrednosti".

"Nikada se neću razvesti"

Iako se nedavno u medijima podigla bura nakon što je Veljko na društvenim mrežama podelio video-snimak sveštenika koji govori o štetnosti razvoda po decu, mladi bokser je odmah oštro reagovao i stavio tačku na sve spekulacije.