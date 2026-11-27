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Voditeljka Marija Kilibarda uživa u majčinstvu nakon što je na svet donela naslednicu Senju, a njen put do roditeljstva bio je prožet velikim životnim izazovima i iskrenom borbom. Jednom prilikom voditeljka je otkrila kroz kakve je emotivne faze prolazila, kako sa partnerom Branislavom Banetom Vučelićem deli roditeljske zadatke, ali i zbog čega su zauzeli beskompromisan stav kada je reč o pravilima odgajanja njihove devojčice.

Marija Kilibarda se tada osvrnula na period nakon razvoda i strahove koji su je mučili pre nego što je upoznala Branislava Vučelića.

– Kad se razvedeš sa 37 bez deteta a želiš dete, pa tri godine ne možeš da se zaljubiš, pa onda shvatiš koliko je podrška porodice važna. Kad sam rekla da želim dete i da ću biti sama u toj priči, porodica mi je rekla – nisi sama. I onda je moja psihijatrica rekla, Mako, sačekajte još malo, nije važno da li će biti sa 40 ili 42, ali statistički je nemoguće da se nećete ponovo zaljubiti. Malo posle toga, Bane je ušao u moj život. Sa 40 sam upoznala Baneta, a sa 44 sam rodila Senju – ispričala je voditeljka.

1/10 Vidi galeriju "NEŠTO STARO, POZAJMLJENO, NOVO I PLAVO" Marija Kilibarda SPREMNA da stane na ludi kamen s Vučelićem, ISPOŠTOVALA ove običaje Foto: ATA images

Ona priznaje da je imala bojazan zbog ostvarivanja u ulozi majke u četrdesetim.

– Plašilo me je da ću biti baba mama, a psihijatrica mi je rekla o kakvim vi malograđanštinama pričate, pa je l znate da meni dolaze devojke, mame od 27 godina koje nemaju energiju da se igraju sa svojom decom. Vi imate energiju.

"Mene svaki dan u roditeljstvu demantuje"

Kada je u pitanju vaspitavanje i svakodnevna rutina, Marija ističe da sa partnerom drži jasan i usaglašen pravac, naročito po pitanju tehnologije i ishrane.

– Mene svaki dan u roditeljstvu demantuje. Ja sam svaki dan, svakog ponedeljka, utorka, četvrtka, petka, neka nova mama. Imamo pravac, i tu smo za neke stvari baš dosledni. Nije poenta u gledanju crtaća, poenta je u dozvoli. Jer kada joj jednom daš na 2-3 minuta ima prava da traži i više. Ne treba joj ekran i šećeri industrijski – objasnila je Kilibarda.

Ona napominje da ne podleže pritiscima i savetima okoline, pa ni onim od najuže porodice:

– Koliko je sve lakše što se tata i mama usaglase i guraju svoju priču. Meni se mnogo sviđa što Bane i ja u našem odnosu ignorišemo sve babe, tetke, deke, i sve dobronamerne savete. Nas dvoje postavljamo granice i ako hoćete da budete sa našim detetom, morate da poštujete to, to i to. Hoću baš da istrajemo u toj stvari. Izabrali smo malo teži, ali zdraviji put.

"Ne uvaljujem dete na čuvanje"

Iako imaju pomoć bebisiterke Marije, voditeljka se trudi da ne propusti nijedan ključan trenutak u razvoju svoje naslednice.

– Stvarno ne želim da od Marije, naše bebisiterke, čujem, šta je Senja tog dana savladala. Želim da budem tu i dobro parče dana sam tu.

Takođe, Marija ima jasan stav o polasku u vrtić pre navršene treće godine života:

– Ne mora da ide u vrtić pre treće godine. Detetu su potrebni mama i tata, drugari iz parkića, bake, deke, ljubav, toplina, dobra rutina, nega i kraj. Ja sreća nemam fiksno radno vreme, kombinujemo se Bane i ja, siterka Marija, bake i deke ne volim da opterećujem, oni dolaze da se igraju, ne uvaljujemo dete na čuvanje. Ne mora da ide do treće godine i ne treba joj za socijalizaciju.

1/6 Vidi galeriju Marija Kilibarda sa bebom izlazi iz porodilišta Foto: Kurir

Ljubav koja je krunisana detetom

Govoreći o Banetu Vučeliću, sinu glumice Ljiljane Dragutinović, Marija je sa osmehom opisala sam početak njihove veze tokom karantina.

– Meni je život doneo Branislava jer je njegova želja za Senjom bila podjednako jaka kao moja. To je bila tačka spajanja. Mi smo se u 15 minuta upoznali, posvađali i dogovorili da imamo dete. Onda je počeo lockdown i mi smo počeli odmah da živimo zajedno i da čekamo Senju - rekla je u podkastu „Jednostavno roditelj“.

Marija Kilibarda izlazi iz porodilišta