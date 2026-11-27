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Mladi pevač Dragan Kačavenda, koji je u prvom krugu "Zvezda Granda" oduševio sve i osvojio maksimalnih osam glasova, pred izlazak na scenu doživeo je peh zbog čega je reagovala i Snežana Đurišić.

Iako važi za jednog od zapaženijih takmičara, Dragan priznaje da je konkurencija u ovoj sezoni izuzetno jaka, te da članovima žirija nimalo nije lako da prelome.

Nakon nastupa, Kačavenda je podelio utiske o tome kako se izborio sa pritiskom i tremom:

– Stvarno su dobro kandidati, mislim da je mrtva trka. Mislim da žiriju nije bilo nimalo lako. S obzirom na osam glasova koje sam osvojio u prvom krugu, treme sada nije bilo ništa preterano. Bilo je treme dok sam čekao da izađem na scenu, a tada je skoro skroz nestala – iskreno je poručio pevač "Zvezda Granda".

Za mentorku je nakon prvog kruga izabrao Snežanu Đurišić, sa kojom je detaljno radio na pripremama. Međutim, pred sam izlazak pred kamere dogodila se nepredviđena situacija koja je mogla ozbiljno da ugrozi njegov nastup.

1/5 Vidi galeriju Snežana Đurišić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Takmičar nije krio da je napravio grešku usled stresa i žurbe.

– Imali smo probu, ali sam od svih frka zaboravio da pošaljem matrice u produkciju i to sam uradio tek na dan snimanja. To je možda jedini kiks koji se desio, a i malo me prehlada muči – priznao je Kačavenda.

Snežana Đurišić stala u odbranu svog kandidata

Nakon što je Dragan završio sa pevanjem, reč je uzela njegova mentorka Snežana Đurišić, koja se direktno obratila prisutnima i stala u njegovu zaštitu, osvrnuvši se na način na koji žiri glasa.

– On je danas na probi imao peh, osećao se loše što nije na vreme poslao matrice Darku i to ga je prilično deprimiralo. Krivo mu je i izvinjava se, početak je, nema iskustva. Dajete glasove nasumično, a kandidatima koji prave kardinalne greške, i nemam ništa protiv, razumem svu decu. Obojica su bili odlični – rekla je Snežana Đurišić.

Podsetimo, nakon što je kandidat Snežane Đurišić Denijal Skender izveo pesmu "Bosno moja poharana", na mrežama se podigla prašina usled tvrdnji pojedinaca da pesma sadrži ratne motive, te da postoje izmenjene verzije numere, sa dopisanom strofom, oglasila se i Snežana Đurišić.

Kurir.rs/Grandonline

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