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Pevačica Marija Šerifović neće predstavljati Srbiju na Evroviziji 2027. godine u Bugarskoj iako su se u javnosti pojavile brojne spekulacije o tome.

Marija Šerifović neće predstavljati Srbiju na Evroviziji 2027. godine u Bugarskoj, iako su se poslednjih nedelja pojavile spekulacije da bi mogla ponovo da stane na evrovizijsku scenu, tačno dve decenije nakon istorijske pobede sa pesmom "Molitva".

Čelnici RTS-a razmatrali su mogućnost da pevačica ponovo bude naša predstavnica, ali je Šerifovićeva ponudu odbila zbog brojnih poslovnih obaveza koje je očekuju u narednom periodu.

Ova odluka dodatno je zakomplikovala situaciju na Javnom servisu, gde se trenutno intenzivno traži rešenje na koji način će Srbija uopšte izabrati svog predstavnika za predstojeće takmičenje.

1/8 Vidi galeriju Marija Šerifović na Evroviziji 2007. godine Foto: Beta, Profimedia, printscreen/youtube/ Eurovision Song Contest

Naime, bivša direktorka RTS-a Manja Grčić ranije je ukinula domaći festival "Pesma za Evroviziju", uz prvobitni plan da se na Evroviziju direktno pošalje jedna pevačica.

Međutim, nakon njene ostavke planovi su se promenili, pa se redakcija Zabavnog programa RTS-a sada našla pred ozbiljnim zadatkom da u kratkom roku osmisli i organizuje novu proceduru izbora.

Dodatni problem predstavlja činjenica da je bivša urednica ukinula i javni konkurs, zbog čega ove godine na adresu RTS-a nije stigla nijedna pesma, niti ima zvanično prijavljenih kandidata, pa Javni servis čeka težak posao da u poslednji čas organizuje izbor predstavnika Srbije.

kurir.rs/telegraf

Marija u šetnji sa sinom