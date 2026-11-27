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Pevačica Teodora Džehverović neće večeras nastupiti pred publikom u Hamburgu, kako je ranije bilo najavljeno. Razlog je povreda koju je zadobila prilikom pada na snegu, zbog čega je prinuđena da odloži susret sa fanovima.

Teodora je na Instagramu objasnila da je uganula zglob, a uz obaveštenje o pomeranju nastupa objavila je i fotografiju lekarskog izveštaja.

– Razlog zbog kog večeras, nažalost, moramo da odložimo nastup u Hamburgu jeste taj što je ova gospođa uspela da padne na snegu i ugane zglob. Naravno, bićete obavešteni o novom datumu! – napisala je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Teodora Đehverović u snegu Foto: Printscreen/Instagram

Ima nekoliko stanova

Inače, Teodora Džehverović, koja već godinama važi za jednu od najpopularnijih umetnica na sceni i poseduje dve luksuzne nekretnine.

U svom vlasništvu trenutno ima najmanje dva stana u prestonici, kao i staru seosku kuću van grada koju postepeno renovira i priprema za odmor. Dok vrednost njenih nekretnina dostiže vrtoglave cifre, pevačica ističe da joj materijalne stvari nisu na prvom mestu, a jednu od luksuznih nekretnina izdaje upravo svojoj koleginici.