„ČEZNULA BIH ZA TOBOM I DA TE NIKADA NISAM UPOZNALA“ Ana Bekuta dirljivim rečima obeležila pet godina od smrti Milutina Mrkonjića
Ana Bekuta posvetila je emotivne reči Milutinu Mrkonjiću na petu godišnjicu njegove smrti. Pevačica se oglasila na društvenim mrežama i objavom podsetila na dugogodišnjeg partnera.
- Najdraži moj, verujem da bi mi nedostajao čak i da nas je sudbina smestila u različite vekove i sasvim druge delove planete. Da bih čeznula za tobom čak i da te nikada nisam upoznala. Godine prolaze, a moja ljubav prema tebi ne postaje manja. Naprotiv. Sve sam sigurnija da je ljubav najmoćnija energija koja postoji u svemiru. Da će nadživeti sve fizičke sile, ugašene zvezde i poslednje tragove materije. Da će, kada više ne bude ni vremena ni prostora, ni sveta kakav poznajemo, moja odsutnost nastaviti da voli tvoju. Jer veća od života i smrti jedino je ljubav. Volim te. Zauvek - napisala je u opisu fotografije Ana Bekuta na godišnjicu smrti Milutina Mrkonjića.