- Najdraži moj, verujem da bi mi nedostajao čak i da nas je sudbina smestila u različite vekove i sasvim druge delove planete. Da bih čeznula za tobom čak i da te nikada nisam upoznala. Godine prolaze, a moja ljubav prema tebi ne postaje manja. Naprotiv. Sve sam sigurnija da je ljubav najmoćnija energija koja postoji u svemiru. Da će nadživeti sve fizičke sile, ugašene zvezde i poslednje tragove materije. Da će, kada više ne bude ni vremena ni prostora, ni sveta kakav poznajemo, moja odsutnost nastaviti da voli tvoju. Jer veća od života i smrti jedino je ljubav. Volim te. Zauvek - napisala je u opisu fotografije Ana Bekuta na godišnjicu smrti Milutina Mrkonjića.