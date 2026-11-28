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Beogradskom čaršijom poslednjih dana pronela se priča da Nebojša Tubić Žabac u svom domu navodno krije Kristijana Golubovića, za koga se ne zna gde se trenutno nalazi nakon što je, prema navodima koji su se pojavili u javnosti, fizički nasrnuo na bračni par u Beogradu. Ova priča izazvala je brojne spekulacije, a kako bismo proverili da li u glasinama ima istine, kontaktirali smo Tubića, koji je za Kurir bez zadrške prokomentarisao navode.

Bez dlake

Na pitanje da li je tačno da se Golubović nalazi kod njega i da li mu pruža utočište nakon incidenta, Žabac nije želeo mnogo da se zadržava na toj temi. Ipak, iz njegovog odgovora bilo je jasno da o nekadašnjem rijaliti učesniku nema nimalo lepo mišljenje. Umesto da potvrdi ili demantuje glasine o njegovom boravku u svom domu, Tubić je iskoristio priliku da uputi niz oštrih kritika na njegov račun.

-Neka se priča, šta me briga! Ja sam na njega i zaboravio. On je budala. Videli ste koliko je pametan. On uopšte nije upadljiv, a videli ste koliki je stepen njegove inteligencije. Je l' ste videli šta je uradio na glavi, šta on tetovira? On jedino može da ide na operaciju da to skine. Zabetonirao je svoju sudbinu. On se dodvorava, a sada se krije. Mislio je da će biti siguran. Za*ebao se. Svi su digli ruke od njega - rekao je Tubić za Kurir.

Meta

1/5 Vidi galeriju Kontroverzna ličnost Foto: Kurir, Zorana Jevtić, Kurir, Ilija Ilić

Žabac nije štedeo reči, a posebno se osvrnuo na Golubovićev izgled i brojne tetovaže koje godinama privlače pažnju javnosti. Prema njegovim rečima, Kristijan je svojim postupcima i odlukama sebi zatvorio mnoga vrata, dok je sada, kako tvrdi, ostao bez podrške ljudi na koje je ranije mogao da računa.Inače, Kristijan Golubović godinama je jedna od najkontroverznijih ličnosti na domaćoj javnoj sceni. Njegov život obeležili su brojni sukobi, rijaliti nastupi, burne izjave i incidenti koji su često punili novinske stupce. Zbog toga ni najnovije priče o njegovom navodnom nestanku iz javnosti nisu prošle nezapaženo.

Nikoga ne štedi

1/5 Vidi galeriju Kaže šta misli Foto: Kurir Televizija, Kurir, Dado Đilas

Da li se Kristijan zaista nalazi na nepoznatoj adresi, kao i da li su glasine koje ga povezuju sa Žapcem tačne, za sada nije potvrđeno. Jedno je sigurno-Tubić nema nameru da stane u njegovu odbranu, a svojim komentarom dodatno je podgrejao priče o odnosu dvojice muškaraca.