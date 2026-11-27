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Ljuba Pantović komentarisala je aktuelne teme Elite 10, te se osvrnula na najnovija dešavanja.

Gostovala je na RED televiziji i dala svoj sud o sumnji da je Laura Prgomet trudna.

"Počeli su da se sprdaju..."

- Jede joj se slatko i kiselo, a baš sam videla klip kako kuka da se ugojila jer stalno jede, tako da to nije novo. Treba Veliki šef da im zavrne slavinu, pa da nauče da raspodele hranu. To za trudnoći mi je fuj tema jer je obezvređeno i svaki mesec je neki trudan. Da li muškarci znaju da vade na vreme, a žene da ne bude glupe? Zvučim prosto, ali za mene su to degenerici. One neće pilulu za dan posle, kad su već toliko glupe da im se desi... Mislim da svi znamo kako se prave deca, a ona neće pilulu, ali bi da traje duže. Počeli su da se sprdaju sa decom, trudnoćom i stvarima koje su lepe i za koje ljudi žive. Ulaziš tamo, vidiš baticu za kog ne znaš ko je, kakav mu je genetski materijal, a neće tabletu. Oni ne znaju koja su godišta, kako im se zovu roditelji. Treba da im se napravi kviz da parovi koji su imali s*ks odgovaraju koliko se dobro poznaju - govorila je Ljuba.

"Glorija je ušla kao Hulk"

- Glorija je rekla da joj se dopada Terza, on je iskazivao dopadanje prema Lauri, počelo je muvanje sa Glorijom i bili su na korak do veze. Vređao je Gloriju, okretao loptu ka Lauri i rekao da će da je izvede na pravi put, ali se ove sedmice vratio na Gloriju. Da li Terza igra rijaliti i da li mu se neka dopada? - govorila je MC Aleks.

1/7 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen, Prinstcreen

- On je pokazao svoju neozbiljnost što se tiče svega. Žene mi nisu jasne. Glorija bedevija kad je ušla kao Hulk. Ona da gleda Terzu? On je ipak u nekoj priči, ali ne jer je zanimljiv nego zbog Milice i deteta. Njemu Milica da nije rodila dete on bi bio fikus jer nije ni po čemu zanimljiv. On se malo, malo nekome nabacuje i hoće ilineće vezu, a svaki treći vikend plače za Milicom - govorila je Ljuba i dodala:

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

"Laura je lepša od Glorije"

- On je pun grešaka. Glorija izgleda kao mama koja je došla po detence, a to što ljubomoriše je jer je nesigurna u sebe. Zašto bi se stresirala ako zna ko je ona? Ovo je sve priča vrtenja u krug da im je dosadno i da su prva tema, pa se zato i pokače. Meni je Laura lepša od Glorije, specifična je i izazvala je veliku pažnju, a ušla je njena drugarica kojoj to jako smeta - nastavila je Ljuba.