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Nakon koncerata u Sava centru, mladi pevač Jakov Jozinović spreman je za novo veliko poglavlje u svojoj karijeri. Uoči koncerata u Beogradskoj areni, za Kurir je govorio o očekivanjima, posebnoj vezi sa beogradskom publikom, saradnji sa Džejlom Ramović, ali i o tome koliko mu poslovni uspeh ostavlja prostora za privatni život.

1/10 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Ilija Ilić

Jakov ne krije uzbuđenje zbog predstojećih koncerata, a publici obećava drugačije muzičko iskustvo u odnosu na prethodne koncerte u prestonici.

- Biće mnogo drugačije u odnosu na koncerte u Sava Centru. Jako se radujem zato što ću pesme sa novog albuma otpevati uživo sa beogradskom publikom, koja je divna i najglasnija - istakao je pevač.

O privatnom životu i odnosu sa Džejlom

Pažnju javnosti privukla je i njegova saradnja sa Džejlom Ramović, sa kojom su ga svojevremeno povezivali i na emotivnom planu. Govoreći o njihovom duetu, Jakov je istakao da između njih postoji muzička hemija, koja je i bila povod za zajedničku pesmu, te da su oboje veoma zadovoljni rezultatom saradnje.

Ipak, vrtoglavi uspon na muzičkoj sceni i brojne poslovne obaveze imaju i svoju drugu stranu. Mladi pevač priznao je da mu ostaje veoma malo vremena za privatni život, pa je otkrio i zanimljiv detalj iz svoje svakodnevice. Naime, prijatelje ponekad vodi čak i na poslovne sastanke, jer je to jedini način da se vide i provedu vreme zajedno.

1/8 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Ilija Ilić

Posebno mesto u njegovoj životnoj i profesionalnoj priči zauzima porodica. Kako je otkrio, njegovi roditelji neizmerno su ponosni na sve što je do sada postigao.

Pred Jakovom je sada još jedan veliki profesionalni izazov, a sudeći po njegovom entuzijazmu, susret sa publikom u Beogradskoj Areni iščekuje sa posebnim emocijama.

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