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Nikola Rokvić predstavio je novu pesmu „Moram da te ostavim“, emotivnu baladu koja je čak pet godina čekala da ugleda svetlost dana, a posebnu pažnju privukao je i spot u kojem glavnu ulogu tumači njegova supruga Bojana Barović.

Foto: Jana Mitrović

Bavila se glumom

Reč je o jednoj od najemotivnijih numera koje je Nikola do sada otpevao, a koju potpisuje Miša Berić. Snažna emocija koju nosi pesma dobila je svoju vizuelnu priču u režiji Petra Pasića, u kojoj se pred kamerama, rame uz rame, pojavljuju Nikola i Bojana.

Bojana je pokazala zavidno glumačko umeće i sigurnost pred kamerama, potvrdivši da joj gluma nije strana. Naime, tokom života u Americi bavila se i glumom, pa je njeno pojavljivanje u ovom spotu prilika da publika upozna još jednu stranu njene ličnosti.

Nikola nije krio zadovoljstvo što je upravo Bojani poverio važnu ulogu u ovoj emotivnoj priči.

1/13 Vidi galeriju Bojana Barović u glavnoj ulozi Nikolinog novog spota Foto: Jana Mitrović

Nikola se oglasio

- Pesma ‘Moram da te ostavim’ dugo je čekala svoj trenutak. Nastala je pre pet godina i posebno mi je drago što je sada konačno pronašla put do publike. Ovo je jedna veoma emotivna numera, a želeli smo da spotom dodatno dočaramo njenu priču. Bojana je bila moj prvi izbor za glavnu ulogun jer znao sam da ima glumačkog iskustva i da će se odlično snaći pred kamerama. Uživao sam da zajedno učestvujemo u ovom projektu - navodi Nikola.

Zajedničko pojavljivanje supružnika pred kamerama dalo je spotu dodatnu emotivnu dimenziju, dok je Bojana svojim glumačkim izrazom doprinela da priča pesme dobije posebnu dubinu.

Pesmu „Moram da te ostavim“ možete pogledati na linku ispod:

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