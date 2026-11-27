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Retko se dešava da neko sa javne scene javno prizna da je godinama imao pogrešnu predstavu o nečijem radu, ali upravo je to učinila modna kreatorka Verica Rakočević. Jedna knjiga bila je dovoljna da promeni njen pogled na svetski poznatu umetnicu Marinu Abramović i navede je da joj uputi javno izvinjenje putem Instagrama.

Umesto uobičajenih fraza, Verica je na svom storiju podelila iskrenu ispovest, priznavši da je nekada sa dozom rezerve posmatrala Marinino stvaralaštvo i njene performanse, ne razumevajući koliko se dubine, emocija i ličnih žrtava krije iza njih.

1/7 Vidi galeriju Marina Abramović Foto: AP, Zorana Jevtić

– Izvinjenje Marini. Dugo sam imala sumnju prema umetnosti Marine Abramović. Mislila sam da je to provokacija, eksperiment bez duše. A onda sam pročitala njenu knjigu – i shvatila sam. Shvatila sam koliko bola, discipline i žrtve stoje iza svake njene misli, svakog performansa. Shvatila sam da hrabrost u umetnosti nije samo u telu, već u ogoljavanju bića. Danas joj se duboko izvinjavam. Ne zato što sam pogrešila u mišljenju, već zato što sam sudila pre nego što sam razumela. Sada sam očarana snagom njene istine. I zahvalna sam što me je naučila da umetnost nije u lepoti – već u intimnosti, poručila je Verica Rakočević.

"Moji snovi su jako realni"

Modna kreatorka poznata je po tome što otvoreno govori ne samo o umetnosti i svom stvaralaštvu, već i o ličnim iskustvima, godinama i životnim izazovima. Jednom prilikom osvrnula se na to kako doživljava starenje, ali i na to odakle crpi snagu i energiju da, uprkos svemu što je prošla, nastavi da sanja i ostvaruje svoje želje.

1/6 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Petar đorđević, Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

– Često čujem da su godine samo broj, ali nije tako za svakoga. Mene nijedan broj nije plašio, ali mi ovaj ne ulazi u glavu. Pre dvadeset godina, pomislila bih – blago njemu koliko je dugo živeo. Mislim da sam zaista privilegovana što ne samo da imam prostora za snove, već ih je više nego kod nekog pedesetogodišnjaka. Moji snovi su jako realni. Shvatila sam koliko je život lepa igra – nekada padnete i razbijete kolena, nekada slomite nogu, pa nosite gips, ali imate prostora i za snove i za još mnogo ružnih i lepih momenata. Kad vratim film unazad i pomislim kroz kakve sam oluje prošla, i poslovno i privatno, zapitam se da li je moguće da još uvek imam snage. Onda zaključim da su mi možda baš te oluje dale snagu da idem dalje, ispričala je kreatorka.