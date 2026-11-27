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Iza Goge Gačić nalazi se period u kom je često bila glavna tema na portalima, ali ne samo zbog poslovnih uspeha, već i zbog privatnog života i rastanka od bivšeg muža Marka Gačića. Ipak, Goga je sada rešila da otvoreno progovori o svim aktuelnostima pred nastup u jednom klubu u Beogradu.

Ona nije krila ni uzbuđenje zbog prilike da deli scenu sa legendarnim Halidom Muslimovićem, te priznala da ima tremu, ali je istakla da oseča posebnu odgovornost prema publici:

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

"Do juče sam bila anonimna, a večeras pevam sa Halidom"

- Ljudi, ja sam toliko uzbuđena i toliku tremu imam večeras, veliko mi je zadovoljstvo što sam sa takvom legendom. Do juče sam bila nekako anonimna, a večeras pevam sa Halidom. Imam tremu i veliku odgovornost i prema beogradskoj publici i prema legendi koja je ispred mene. On je gospodin, to svi znaju - istakla je pevačica.

O udaji

Na pitanje da li bi se i ona udala u tajnosti kao što je to uradila Jovana Jeremić, ukoliko ponovo stane na ludi kamen, pevačica je imala jasan odgovor.

- Ne! Zašto tajna? Idemo veselo - rekla je ona.

O pričama da između nje i klavijaturiste postoji nešto više

S obzirom na to da je pevačica nedavno usnimljena na aerodromu u društvu svog klavijaturiste, počele su da kruže spekulacije da između njih postoje varnice i nešto više od poslovne saradnje i prijateljskog odnosa. Goga je sada odlučila da stavi tačku na te priče:

1/4 Vidi galeriju Goga Gačić sija posle razvoda Foto: Printscreen Instagram

- Kakve varnice?! On mi je kao brat, stvarno mi je kao brat. Panta je tu večeras, došao je da me podrži - objasnila je kroz osmeh.

Goga se prisetila i perioda kada se rastala od Marka i postala samohrani roditelj, kao i izazova sa kojima se suočila kada je morala da krene ispočetka i ponovo gradi karijeru:

"Kuda dalje? Odakle da krenem?"

- Nikad nisam kukala, ali kada kao grom iz vedra neba ostanete tu gde jeste, prirodan je taj strah - kuda dalje, odakle da krenem. Zapostavila sam karijeru i sve sam počela od nule, od Jutjub kanala, svega, Tamara mi je mnogo pomogla. Čudan je osećaj kada ti se u tri do pet dana promeni čitav život - bum, tras, šta dalje? Ali, Bogu hvala, kada ideš hrabro napred i čistog obraza, otvaraju se vrata - iskrena je bila pevačica.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram Screenshot, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

Kupila nov auto

Goga se nedavno počastila i novim automobilom. Međutim, iako kaže da je odličan vozač, otkrila je da joj neke stvari u vezi sa automobilom još uvek predstavljaju problem.

- Uzela sam jedan auto. Kao vozač sam super, ali ne znam gorivo da sipam! Ne znam ni gume da zamenim. Odem na pumpu blizu kuće, tamo radi jedna slatka gospođa koja se sva ozari kad me vidi jer mora da izađe da mi sipa gorivo. Nikad nisam ni probala, ali bar znam da vozim na benzin - zaključila je Goga Babić kroz smeh za "Telegraf".

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