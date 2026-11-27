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Đina Džinović, naslednica Harisa Džinovića i Meline Galić neretko privlači pažnju javnosti svojim objavama na društvenim mrežama, posebno zbog svog istančanog stila i luksuznih komada garderobe koju ponese, ali i nakita koji osvanu na kadrovima koje podeli sa javnošću.

Ovog puta je jedna stvar posebno privukla pažnju, a reč je o narukvicama koje su zasijala na njenoj ruci. Dok je pozirala u opuštenom izdanju, najviše pogleda su privukli komadi nakita, a upravo ovakva narukvica može se naći po ceni od vrtoglavih 8.000 evra.

1/4 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen Instagram

Ovakvi komadi nakita često budu predmet komentarisanja njenih objava, a nema sumnje da Đina i te kako ima stila. Ipak, i ranije se pisalo da nosi nakit vredan desetine hiljada evra.

Ono što je sigurno jeste da svaki njen novi stajling izazove brojne reakcije, a ljudi na mrežama pomno prate njene objave.

Na plažu ponela torbu vrednu 15.000 evra

Podsetimo, tokom letnjeg putovanja na kom je bila sa majkom i očuhom, Đina je delila trenutke svoje svakodnevice, pa je tako na njenim društvenim mrežama osvanuo niz fotografija sa plažeu Italiji.

Međutim, jedna stvar nikome nije promakla, Đina je na plažu ponela torbu vrednu oko 15.000 evra.

1/4 Vidi galeriju Đina Džinović nosi torbu vrednu oko 15.000 evra na plaži Foto: Printscreen Instagram

Ovo je torba luksuznog dizajnerskog brenda, čije se cene kreću papreno. Đina je upravo tu skupocenu torbu, tokom poziranja stavila na stenu i nameštala se kako bi napravila savršenu fotografiju sa plaže.

Spoj koji na prvi pogled deluje nespojivo, luksuzna torba vredna desetine hiljada evra i bezbrižna atmosfera uz more, zapravo savršeno oslikava trend koji već neko vreme vlada modom: granice između "svečanog" i svakodnevnog luksuza sve su manje.

Iako se ova tašna tradicionalno vezuje za elegantne gradske kombinacije, poslovne prilike, večere i događaje na kojima je luksuzni aksesoar deo pažljivo osmišljenog stajlinga, Đinina objava sa plaže pokazuje potpuno drugačiji pristup.

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