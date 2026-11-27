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Iako je sudski spor oko dokazivanja očinstva trajao godinama, priča o nekadašnjoj ljubavi Miroslava Ilića i Mirjane Antonović odavno je bila poznata ljudima iz njihovog okruženja. Među onima koji su odlučili da javno progovore o njihovom odnosu bila je i pevačica Nada Obrić, koja je potvrdila da njihova romansa nije bila tajna na estradi, ali i oštro kritikovala dugogodišnje odlaganje konačnog rešenja ovog slučaja.

Dok se Mirjana Antonović godinama borila na sudu kako bi dokazala da je Miroslav Ilić biološki otac njenog sina Devina, Nada Obrić je otvoreno govorila o zajedničkom vremenu koje su provodili na putovanjima. Prema njenim rečima, odnos između pevača i Mirjane bio je dobro poznat u muzičkim krugovima.

"Turneja u Americi, pa turneja u Australiji, Mirjana Antonović je sve vreme bila sa nama. Bili su zajedno i svi smo to znali. Kada bih rekla drugačije, lagala bih", istakla je Nada svojevremeno za medije.

1/5 Vidi galeriju Ne može mu niko ništa Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Nemanja Nikolić

Pevačica je naglasila da za njihovu vezu nije znalo samo nekoliko ljudi iz njihovog okruženja, već da se o tome govorilo širom estrade.

"Cela estrada je sve znala, to je bila javna tajna. Poznajem i jedno i drugo, i znam situaciju kada su bili zajedno, bila sam sa njima".

Oštra kritika zbog višegodišnjeg suđenja

Ipak, ono što je Nadu Obrić posebno pogađalo jeste činjenica da se sudski postupak godinama nije završavao. Smatrala je da je takvo odugovlačenje krajnje nehumano, posebno prema detetu koje je bilo u središtu čitave situacije.

1/6 Vidi galeriju Nada Obrić Foto: Kurir Televizija, Kurir TV, Screenshot Youtube

Prema njenom mišljenju, problem je mogao mnogo jednostavnije i brže da se reši, bez dugogodišnjeg povlačenja po sudovima.

"Nije mi jasno da se toliko dugo vodi postupak, daš DNK i rešiš problem. Ne vučeš se po sudovima sto godina, nije humano ni prema detetu", poručila je pevačica.

Koncert na Menhetnu spojio Mirjanu i Miroslava

Zanimljivo je da je Nada Obrić posredno bila deo same priče od prvog dana. Mirjana Antonović je u svojoj knjizi opisala kako je došlo do prvog susreta sa Ilićem, i to sasvim slučajno, na nagovor njene prijateljice Aide.

1/9 Vidi galeriju Mirjana Antonović Foto: ATA images, Printskrin/Facebook, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

Dok je Mirjana provodila vreme kod kuće uz knjige i muziku, Aida ju je pozvala da zajedno odu na koncert koji su na Menhetnu održali upravo Miroslav Ilić i Nada Obrić.

"Mazo, ja znam da ti voliš pevače. Za ovoga kažu da peva kao slavuj, a i lepo izgleda", poručila joj je tada prijateljica, što je bio uvod u poznanstvo o kojem se decenijama kasnije pričalo u javnosti.