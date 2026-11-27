Slušaj vest

Iako pevačica Snežana Đurišić i ginekolog Vanja Milošević već godinama važe za skladan par koji svoju intimu nastoji da sačuva od očiju javnosti, ni njihova ljubavna priča nije uvek bila lišena nesuglasica i turbulentnih trenutaka. Jedna od situacija koja je svojevremeno privukla veliku pažnju javnosti dogodila se pre više od dve godine na parkingu beogradskog aerodroma, gde je među partnerima izbila žestoka rasprava, i to pred prisutnim fotografima i kamerama.

"Hoću da se pokupiš iz mog života!"

Napetost je, kako se tada moglo videti, počela još prilikom izlaska iz lifta. Snežana je išla za Vanjom, uporno ga pozivajući da je sačeka, ali on se na njene reči nije mnogo obazirao, što je pevačicu dodatno razljutilo.

Dok je Milošević nastavljao ka automobilu, Đurišićeva je išla za njim, vidno uznemirena, ponavljajući da je njegovo ponašanje „stvarno strašno“. Kada su stigli do vozila, kofer je predala prijatelju, a zatim mu se obratila rečima koje su jasno pokazale koliko je bila ljuta:

„Pa, eto, šta je bilo. Sa mnom neće moći. Sve ti j****, hoću da se pokupiš i gubiš iz mog života! To nevaspitanje...“, govorila je Snežana, ne skrivajući bes.

1/9 Vidi galeriju Snežana Đurišić i Vanja Milošević Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen

Osoba koja je bila u njihovom društvu pokušala je da smiri situaciju i upozorila pevačicu da povede računa o tome šta govori, s obzirom na prisustvo medija. Međutim, Snežana nije želela da se obazire na upozorenja.

„Šta nemoj pred njima, pa oni su videli da ja izlazim iz drugog lifta. Videćeš da će sve da se vidi“, poručila je pevačica.

Nakon toga je ušla u automobil, ali se tu rasprava nije završila. Njih dvoje su nastavili put ka porodičnom domu, dok je neprijatna scena sa aerodroma ubrzo postala jedna od tema o kojima se u javnosti najviše govorilo kada je reč o njihovom odnosu.

Njih dvoje su se potom pomirili.

Evo koliko godina je Snežana Đurišić starija od Vanje Miloševića

Podsetimo, Snežana Đurišić godinama uživa u ljubavi sa Vanjom Miloševićem, a o njihovom odnosu je u više navrata govorila. Tako je jednom prilikom otkrila i koliko je starija od njega.

1/5 Vidi galeriju Pevačica uvek aktuelna Foto: Marko Kranjc, Antonio Ahel/ATAImages, Nemanja Nikolić

Snežana je tako svojevremeno rekla da ne pridaje značaju godinama ili finansijskoj situaciji partnera.