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Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović oglasio se na Instagramu i otkrio detalje novog projekta na kojem radi, a koji je povezao sa aktuelnim dešavanjima oko REM-a i zahtevima Save Manojlovića i pokreta Kreni-Promeni.

Mitrović je naveo da je doputovao u London, gde je završio četvrti od ukupno šest planiranih projekata, a ovom prilikom osvrnuo se i na pritiske koji se, prema njegovim rečima, vrše na REM:

"To će Pinku doneti značanje prihode"

- Sleteh u London i završih i četvrti od šest projekata! U ovoj epizodi neću napadati Savu Manojlovića i Kreni Promeni, jer će nam njegovi pritisci na REM da se gledaocima značajno smanji broj sati njihovog omiljenog, rijaliti programa Elita, Pinku doneti značajne prihode!

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Shutterstock, Damir Dervisagic

On je potom predstavio Apollon klub, najavljujući da će gledaocima biti dostupno članstvo po ceni od oko 1.000 dinara mesečno:

- Multimode CDN infrastrukturu koju oslanjamo na: Akamai, Cloudflare, Cloudfront(Amazon), Cachefly, BunnyNet, omogući će gledaocima da za oko 1000 din mesečno, postanu članovi Apollon kluba!

"To ne potpada pod nadležnost REM-a"

Mitrović je otkrio i da će članovi kluba imati određene pogodnosti, uključujući besplatno glasanje i slanje poruka koje se prikazuju na ekranu:

- A sta to znaci biti član Apollon kluba , mozete pogledati na ovom video spotu! P.S. Glasanja i poruke na ekranu, za članove kluba, takodje će biti besplatne! P.P.S. Svi kanali su web i imaju pinovani karakter tako da ne potpadaju pod nadležnost. REM-a! Welcome! - napisao je čelnik "Pinka" u svom obraćanju.

Detaljnije u videu ispod:

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