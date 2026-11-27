ŽELJKO MITROVIĆ REAGOVAO ZBOG PRITISKA KOJI SE VRŠI NA REM: Otkrio šta će biti sa prihodima Pinka zbog zahteva za smanjenje sati "Elite"
Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović oglasio se na Instagramu i otkrio detalje novog projekta na kojem radi, a koji je povezao sa aktuelnim dešavanjima oko REM-a i zahtevima Save Manojlovića i pokreta Kreni-Promeni.
Mitrović je naveo da je doputovao u London, gde je završio četvrti od ukupno šest planiranih projekata, a ovom prilikom osvrnuo se i na pritiske koji se, prema njegovim rečima, vrše na REM:
"To će Pinku doneti značanje prihode"
- Sleteh u London i završih i četvrti od šest projekata! U ovoj epizodi neću napadati Savu Manojlovića i Kreni Promeni, jer će nam njegovi pritisci na REM da se gledaocima značajno smanji broj sati njihovog omiljenog, rijaliti programa Elita, Pinku doneti značajne prihode!
On je potom predstavio Apollon klub, najavljujući da će gledaocima biti dostupno članstvo po ceni od oko 1.000 dinara mesečno:
- Multimode CDN infrastrukturu koju oslanjamo na: Akamai, Cloudflare, Cloudfront(Amazon), Cachefly, BunnyNet, omogući će gledaocima da za oko 1000 din mesečno, postanu članovi Apollon kluba!
"To ne potpada pod nadležnost REM-a"
Mitrović je otkrio i da će članovi kluba imati određene pogodnosti, uključujući besplatno glasanje i slanje poruka koje se prikazuju na ekranu:
- A sta to znaci biti član Apollon kluba , mozete pogledati na ovom video spotu! P.S. Glasanja i poruke na ekranu, za članove kluba, takodje će biti besplatne! P.P.S. Svi kanali su web i imaju pinovani karakter tako da ne potpadaju pod nadležnost. REM-a! Welcome! - napisao je čelnik "Pinka" u svom obraćanju.
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