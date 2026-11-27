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Nakon raskida veze sa Borom Terzićem Terzom, bivša učesnica "Elite 9" i superfinalistkinja ovog rijalitija, Sofija Janićijević, odlučila je da se posveti sebi i svom privatnom životu, o kojem više ne želi javno da govori.

Ipak, kako prenose mediji, čini se da je Sofija ponovo pronašla sreću na ljubavnom planu. Naime, navodno je uplovila u romansu sa poznatim tiktokerom i biznismenom, sa kojim je, prema pisanju medija, započela novo ljubavno poglavlje.

1/4 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen Pink

S obzirom na to da je poslednjih meseci sve aktivnija na društvenim mrežama, gde redovno objavljuje sadržaj i snima za TikTok, nije iznenađenje što je upravo na toj platformi došlo do novih poznanstava koja su, kako se navodi, prerasla u nešto više.

Njih dvoje su se, kako se navodi, upoznali upravo putem ove društvene mreže, a poznanstvo je vremenom preraslo u nešto više od prijateljstva. Da među njima postoje simpatije, Sofija je svojevremeno nagovestila i na društvenim mrežama, kada je podelila fotografiju raskošnog buketa cveća koji joj je on poklonio. Ovaj romantični gest privukao je veliku pažnju, a mnoge pripadnice lepšeg pola nisu krile oduševljenje poklonom kojim bi se, bez sumnje, svaka žena obradovala.

"Terziću, videćeš me na sudu..."

Podsetimo, tokom jučerašnjeg dana, bivša učesnica rijaliti-programa „Elita“, Sofija Janićijević, oglasila se i prokomentarisala sve prisniji odnos njenog nekadašnjeg emotivnog partnera Borislava Terzića Terze i aktuelne učesnice Elite, Laure Prgomet.

Naime, Terza i Laura poslednjih dana sve više vremena provode zajedno, a njihovo zbližavanje privuklo je veliku pažnju kako cimera, tako i gledalaca koji pomno prate svaki njihov korak. Njihov odnos komentariše se na sve strane, a nas je zanimalo kako na potencijalnu novu ljubav svog bivšeg gleda Sofija, sa kojom je Terza obeležio prethodnu sezonu rijalitija.

1/6 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: Printscreen, Promo

Janićijevićeva nije krila ironiju dok je govorila o njihovoj romansi, te je istakla da je toliko oduševljena onim što vidi da joj, kako kaže, njihova ljubav odvlači pažnju čak i od svakodnevnih obaveza. Ipak, nije propustila priliku da Terzi uputi i jednu vrlo jasnu poruku, pomenuvši čak i sud!

kurir.rs/pink.rs