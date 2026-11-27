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Bivši učesnik rijalitija "Zadruga" i nekadašnji suprug pevačice Ivane Šašić, Bojan Boki Simić, nedavno je zaprosio svoju novu izabranicu Oliveru, međutim, njihova ljubavna priča nije potrajala. Naime, svega tri dana nakon veridbe, par je odlučio da stavi tačku na svoju vezu i raskine veridbu.

Kako je istakla, nakon što je vest o veridbi dospela u javnost, suočila se sa brojnim uvredama i negativnim komentarima. Posebno joj je zasmetalo to što su njeno ime i fotografija povezivani sa imenom i slikom Ivane Šašić, kao i to što je čitava priča dobila prizvuk rijaliti dešavanja, od kojih se, kako kaže, oduvek ograđivala.

- Ja samo da se oglasim i kažem da sam napravila s**nje. U stvari nisam, nego sam jednostavno završila. Apropo moje veridbe, samo da kažem veridbe nema. Tri dana ratujem sa ljudima, pričama i naslovima. Vi mene znate odlično kakva sam i kako funkcionišem, jako sam posvećena poslu, radu, seminarskim radovima, istraživanjima... Mene naslovi poput ovih vezanih za veridbu mene i Bojana Simića su poremetili, a ja sam osoba koja ima svoj život koji je ostvaren i dovoljno svojih problema da bi mi se taložili dugi - rekla je ona, pa nastavila:

1/6 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen/Grand

- Danima se borim sa svim, on je okačio video jedan na profil i to je sve što je uradio. Druže, jel treba ja da se borim? Svi znaju moj odnos prema rijalitiju. Veridbe nema, a pravo da vam kažem bila sam zatečena tom veridbom, zbunjena i uhvaćena na brzinu ispred tržnog centra. Nisam znala šta me je snašlo, mislim da je bilo prerano. Boki je jako dobar dečko i nosio se po onom starinskom, mi nismo nikada ništa imali sem muvanja i dva - tri poljupca. On je posle neke naše svađe i prekida komunikacije shvatio da treba da me veri i da ćemo usputno graditi taj neki naš odnos. To je mene malo ugušilo kao i mediji jer neću da me blate kroz rijaliti priče. Bojan je dobar momak i ovo nema veze sa njim nego sa mnom, ne jer nisam dovoljno jaka nego zato što se plašim svoje jezičine. Ne želim da me iko spaja sa ikakvim raspan**kačama, sa nikakvim pevaljkama i tim u koga je bio zaljubljen. Ništa protiv njega, on je uradio ono o čemu bi svaka žena maštala.

Olivera je na kraju priznala da ni sama ne zna zbog čega je pristala na veridbu, navodeći da je možda na takvu odluku uticalo to što je dugo bila sama. Istakla je i da joj je važno da zaštiti sebe i svoju porodicu od daljih neprijatnosti.

- Ne znam ni što sam bila verena, šta mi bi da ne mućnem svojom glavom. Verovatno zato što sam dugo sama. Ovo nije pravdanje, želim da skinem ljagu sa sebe, imam i ja dete i porodicu i to mi ne treba - zaključila je Olivera u svom obraćanju na TikToku.

Bojan nije pripremao veridbu

Podsetimo, nakon veridbe se Bojan oglasio i otkrio kako je došao na ideju da zaprosi devojku ispred tržnog centra.

1/6 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Damir Dervišagić

„Sinoć se vozim po gradu, krenuo sa drugom da se vidim i samo mi je odjednom kliknulo u glavi. Zovem je ja, reko: „Gde si?“, kaže ona da je kod kuće. Rekao sam joj: „Spremi se, dođi do tržnog centra. Hoću da kupim prsten, da te verim“. Kupili smo prsten i to je to, verio sam je. Svi su bili u šoku, niko nije znao. Odjednom mi je sinulo. Znaš kad Bog namesti, juče velika slava, praznik, Aranđelovdan...“.