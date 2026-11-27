Slušaj vest

Mustafa Durdžić, otac bivšeg rijaliti učesnika Asmina Durdžića, progovorio je o odnosu sa sinom, ali i o njegovoj vezi sa Majom Marinković. Kako ističe, Asmin se vratio porodičnom biznisu, a njih dvojica su ponovo u redovnom kontaktu. Otkrio je i da se promenilo mišljenje porodice o Maji, koja je, sudeći po reakcijama njegovih najbližih, uspela da osvoji njihove simpatije.

Mustafa je priznao da se sa sinom i Majom redovno čuje, iako se još uvek nisu lično sreli. Kako kaže, članovi porodice koji su već imali priliku da upoznaju Marinkovićevu preneli su mu veoma pozitivne utiske, a posebno ga je iznenadilo koliko su je deca zavolela.

1/6 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Printskrin, BoBa Nikolić, Printscreen/Facebook, Petar Aleksić

- Sa Majom i Asminom se čujemo redovno. Oni su u Austriji. Mi se još nismo videli, ali čujemo se svaki dan. Članovi moje porodice koji su se sreli sa Majom već, bili su i juče u šopingu sa njom su oduševljeni. Mi smo uvek govorili da mi svoga sina ne poznajemo tamo u “Eliti 9”. Tako nismo poznavali ni Maju. Tamo su blili drugačiji, ovde su drugačiji i svi koji ih sretnu zovu, javljaju mi, samo je hvale. Deca od mog sina je obožavaju, vole je. To je jedna, usuđujem se reći trenutno po ovome do sada što smo stekli jedna divna osoba. Ja sam Maji već oprostio onu noć kad smo bili na finalu, devojka je došla, stala ispred nas, izvinila se. Ljudski je da se prašta, ljudi čine greške - rekao je Mustafa.

- Oni su daleko od nas 70 kilometara. Juče je Mevlida trebalo da ide sa Majom u prodavnicu. Međutim, bila je ta snežna katastrofa. Ovde je bilo sve zatvoreno, kolaps je bio, tako da nije mogla otići. Ali krajem sedmice imamo zajednički ručak. Meni kao čoveku i Mevlidi je najbitnije da je Asmin zadovoljan i srećan s njom i ona s njim.

Asmin se vratio porodičnom biznisu

Mustafa je otkrio i da njegov sin Asmin Durdžić planira biznis.

- Koliko sam uspeo videti sa tih njegovih objava, on planira restoran. Međutim, mi nismo iz te branše. Asmin je zaposlen, trenutno radi i danas, radio je juče, tako da ne. Ja sam čuo da je Maja frizerka i ukoliko bi ona postigla ili ostvarila pravo na boravak u Austriji, verovatno bi pomogli i njoj da otvori frizerski salon. Ukoliko je ona stvarno frizerka i ako zna taj posao da radi ili da nađe sebi nekoga ko zna da radi sa njom, pomogao bih veoma rado - kaže Asminov otac, dodajući da se njegov sin vratio u porodičnu firmu.

- Jeste sa nama je u firmi. Mi smo iz te branše. To je za nas najbolje i najpošteniji način zarade. Kad je imao diskoteku, nismo bili za to. Mi doživljavamo drugačije te ugostiteljske objekte. Sve je to pozitivno i lepo, ali mi to vidimo negativno. Nij po našoj tradiciji da imamo diskoteke i kafane. Za nas je bauštela majka i zakon i poljoprivreda.

"Pink" dobro plaća ulazak u "Elitu"

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Kurir, Marko Karović

Na pitanje šta bi rekao da njegov sin ponovo uđe u rijaliti, kao i Maja, kaže:

- Pričali smo Asmin, Maja i ja o tome. Mislim da oni neće nikada ući u rijalit, dok su skupa. E sad, ako se rastanu ili nešto drugo desi, ne znam, ali trenutno mislim da oni uopšte nemaju u planu tako nešto. Bilo je i tih tema još dok su bili u Beogradu. Naravno da smo razgovarali, ali to je život. Oni kažu da taj prostor treba ustupiti ljudima koji nemaju priliku da rade u Austriji, da zarađuju platu, koji su prisiljeni na takvu vrstu zarade. I ja se slažem s tim. To treba prepustiti ljudima koji stvarno nemaju izbore. Pink televizija dobro plaća. To su pare koje se ne mogu zaraditi ni u jednoj firmi u svetu. Gde vi možete zaraditi 50.000-100.000 evra za godinu dana, da vam ostane čisto. To nema nigde na svetu i to treba ceniti, ali to ja ne bih preporučio ni Maji, ni Asminu.

Kurir.rs/Blic